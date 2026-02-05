Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Index-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Am Freitag geht es im DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 24.465,95 Punkte nach unten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,115 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,159 Prozent auf 24.452,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24.491,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24.466,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.424,92 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 0,303 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, betrug der DAX-Kurs 24.892,20 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23.734,02 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 06.02.2025, mit 21.902,42 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,299 Prozent nach unten. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Bei 24.266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 1,42 Prozent auf 42,00 EUR), EON SE (+ 1,23 Prozent auf 17,71 EUR), Rheinmetall (+ 1,02) Prozent auf 1.587,00 EUR), RWE (+ 0,61 Prozent auf 52,80 EUR) und Siemens Energy (+ 0,55 Prozent auf 146,65 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens Healthineers (-3,45 Prozent auf 41,13 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,71 Prozent auf 100,35 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 167,86 EUR), Zalando (-1,47 Prozent auf 21,46 EUR) und Porsche Automobil (-1,29 Prozent auf 35,14 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 574.034 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 194,107 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

