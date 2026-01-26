DAX 24.539 +0,9%ESt50 5.948 +1,0%MSCI World 4.523 -0,5%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 70.907 +0,3%Euro 1,1861 -0,9%Öl 70,69 -0,2%Gold 4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F ASTA Energy Solutions A4214T Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Januar 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Januar 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.774,50 EUR -30,50 EUR -1,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 84,65 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

21:41 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.774,50 EUR -30,50 EUR -1,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2150 auf 2170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick" nach den jüngsten Kurskorrekturen in der Branche. Aber auch Rheinmetall sei ein solcher in der Erwartung, dass der Konzern in diesem Jahr von den deutschen und europäischen Investitionen in die Verteidigung profitieren wird./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.170,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.775,50 €		 Abst. Kursziel*:
22,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.774,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,29%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.162,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

21:41 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
20.01.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
15.01.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Börsenneuling im Blick IPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS IPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS
finanzen.net Rheinmetall-Aktie long: Neues Chartsignal
finanzen.net DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich fester
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester
Dow Jones Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
finanzen.net XETRA-Handel: DAX präsentiert sich am Mittag fester
Financial Times Rheinmetall in talks over Starlink-style service for German army
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Ulrich Grillo, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Professor Dr. Andreas Arthur Georgi, buy
EQS Group EQS-AFR: Rheinmetall AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Rheinmetall AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Executive Board decides to sell activities of the civil division Power Systems – Target is sale in the first quarter of 2026; update of outlook for continuing operation
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen