Rheinmetall Aktie
Marktkap. 84,65 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2150 auf 2170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick" nach den jüngsten Kurskorrekturen in der Branche. Aber auch Rheinmetall sei ein solcher in der Erwartung, dass der Konzern in diesem Jahr von den deutschen und europäischen Investitionen in die Verteidigung profitieren wird./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.170,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.775,50 €
|Abst. Kursziel*:
22,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.774,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,29%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.162,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|21:41
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
