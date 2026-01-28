DAX 24.582 +1,1%ESt50 5.959 +1,1%MSCI World 4.530 -0,4%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.568 -0,5%Bitcoin 69.705 -1,4%Euro 1,1890 -0,7%Öl 70,71 -0,2%Gold 5.048 -6,2%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

548,50 EUR -0,30 EUR -0,05 %
STU
498,89 CHF +0,66 CHF +0,13 %
BRX
Marktkap. 269,44 Mrd. EUR

KGV 29,51
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

Barclays Capital

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight

15:51 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
548,50 EUR -0,30 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH nach vorgelegten Jahreszahlen von 580 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Luxusgüterkonzern sieht Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie keinen Spielraum für anziehende Schätzungen. Im Gegensatz dazu kürzte sie leicht ihre eigene Umsatzschätzung in diesem Jahr, was vor allem mit Währungseffekten zu tun habe./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
570,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
547,20 €		 Abst. Kursziel*:
4,17%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
548,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,92%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
635,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

15:51 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Podcast Hot Stocks heute: ASML jubelt - LVMH warnt - US-Dollar-Schwäche bringt Probleme Hot Stocks heute: ASML jubelt - LVMH warnt - US-Dollar-Schwäche bringt Probleme
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 mit Kursplus
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag freundlich
finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start in Grün
dpa-afx LVMH-Aktie knickt ein: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 beendet den Handel mit Verlusten
TraderFox Stocks in Action: Wacker Chemie, ASML, LVMH, Hensoldt, Süss Microtec
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 sackt am Mittwochnachmittag ab
Business Times LVMH suffers sluggish sales of high-end fashion and handbags
Financial Times Luxury stocks fall after LVMH delivers mixed results
Financial Times Executive shuffle dominates annual LVMH showcase
Financial Times What are the big hits at LVMH watch week?
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
