Vor Fed-Zinsentscheid: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Marktkap. 290,25 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
Deutsche Bank AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

10:06 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
548,40 EUR -24,70 EUR -4,31%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH nach Quartalszahlen von 715 auf 705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen weitgehend erfüllt und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane am Dienstagabend in seiner ersten Reaktion. Die Angst vor einem schwachen China-Geschäft nach Aussagen von Konkurrent Richemont habe sich als unbegründet erwiesen. Cochrane senkte seine Ergebnisschätzungen, sieht die Zahlen aber als Beleg für eine Trendwende. Er sieht 2026 weiter gute Aussichten für den europäischen Sektor./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
705,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
545,00 €		 Abst. Kursziel*:
29,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
548,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,56%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
628,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

10:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
