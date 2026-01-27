LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 290,25 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH nach Quartalszahlen von 715 auf 705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen weitgehend erfüllt und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane am Dienstagabend in seiner ersten Reaktion. Die Angst vor einem schwachen China-Geschäft nach Aussagen von Konkurrent Richemont habe sich als unbegründet erwiesen. Cochrane senkte seine Ergebnisschätzungen, sieht die Zahlen aber als Beleg für eine Trendwende. Er sieht 2026 weiter gute Aussichten für den europäischen Sektor./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
705,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
545,00 €
|Abst. Kursziel*:
29,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
548,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,56%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
628,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
