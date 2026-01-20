DAX 24.894 -0,2%ESt50 5.995 +0,6%MSCI World 4.565 +0,7%Top 10 Crypto 11,44 -0,5%Nas 23.835 +1,0%Bitcoin 73.186 -1,6%Euro 1,1980 +0,9%Öl 67,23 +2,3%Gold 5.089 +1,6%
PUMA Aktie

Marktkap. 2,69 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

DZ BANK

PUMA SE Halten

18:51 Uhr
PUMA SE Halten
PUMA SE
23,53 EUR 1,99 EUR 9,24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 19,80 auf 25,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit dem Kauf der 29-prozentigen Puma-Beteiligung der Pinault-Familie durch den chinesischen Konzern Anta Sports Products stelle dieser "vorerst nur einen Fuß in die Tür", schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet, dass Anta eine Komplettübernahme des Sportartikelherstellers erst dann in Erwägung ziehen dürfte, wenn das Erholungspotenzial der Marke Puma klarer sichtbar werde. Dabei verwies er darauf, dass sich die Herzogenauracher aktuell in einer Restrukturierungsphase befänden und der Umsatz 2027 wieder wachsen solle./rob/ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Halten

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
23,63 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
23,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

18:51 PUMA Halten DZ BANK
11:01 PUMA Hold Deutsche Bank AG
08:51 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net Teilübernahme PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - Keine Übernahmefantasie mehr PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - Keine Übernahmefantasie mehr
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Puma hat nun chinesischen Großaktionär
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit sattem Kursplus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge
dpa-afx ROUNDUP 2: Chinesische Fila-Mutter Anta will bei Puma groß einsteigen
EQS Group EQS-News: Statement von PUMA CEO Arthur Hoeld zur Ankündigung von ANTA Sports Limited
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 16 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Anta-Einstieg treibt Puma - Übernahmefantasie aber erloschen
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Statement by PUMA CEO Arthur Hoeld regarding the announcement by ANTA Sports Products Limited
Financial Times The Chinese company that went from contract shoemaker to betting on Puma
MarketWatch Puma stock climbs as Chinese sports company swoops in for big stake
Business Times China’s Anta Sports buys 29% Puma stake for US$1.8 billion, rules out full takeover
Business Times China’s Anta Sports muscles in with US$1.8 billion move for 29.1% Puma stake
Financial Times China’s Anta Sports agrees to buy €1.5bn stake in Puma from Pinault family
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
