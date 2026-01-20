PUMA Aktie
Marktkap. 2,69 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 19,80 auf 25,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit dem Kauf der 29-prozentigen Puma-Beteiligung der Pinault-Familie durch den chinesischen Konzern Anta Sports Products stelle dieser "vorerst nur einen Fuß in die Tür", schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet, dass Anta eine Komplettübernahme des Sportartikelherstellers erst dann in Erwägung ziehen dürfte, wenn das Erholungspotenzial der Marke Puma klarer sichtbar werde. Dabei verwies er darauf, dass sich die Herzogenauracher aktuell in einer Restrukturierungsphase befänden und der Umsatz 2027 wieder wachsen solle./rob/ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PUMA Halten
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
23,63 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
23,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
