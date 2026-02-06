PUMA Aktie
Marktkap. 3,3 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. In Übereinstimmung mit dem Ausblick des Managements für 2025 rechne er mit einem schlechten vierten Quartal des Sportartikelherstellers, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Für 2026 geht er von einem weiteren Umsatzrückgang aus, wenngleich sich die Gewinnentwicklung deutlich verbessern dürfte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Buy
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,07 €
|Abst. Kursziel*:
51,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,24%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|29.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|28.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
