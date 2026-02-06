DAX 24.922 +0,8%ESt50 6.035 +0,6%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,8955 +0,6%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 59.184 -0,8%Euro 1,1854 +0,3%Öl 67,59 -0,8%Gold 5.024 +1,3%
PUMA Aktie

22,99 EUR +0,17 EUR +0,74 %
STU
Marktkap. 3,3 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
WKN 696960

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
Symbol PMMAF

Warburg Research

PUMA SE Buy

09:26 Uhr
PUMA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
22,99 EUR 0,17 EUR 0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. In Übereinstimmung mit dem Ausblick des Managements für 2025 rechne er mit einem schlechten vierten Quartal des Sportartikelherstellers, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Für 2026 geht er von einem weiteren Umsatzrückgang aus, wenngleich sich die Gewinnentwicklung deutlich verbessern dürfte./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Buy

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,07 €		 Abst. Kursziel*:
51,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,24%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

