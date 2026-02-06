Warburg Research

PUMA SE Buy

09:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. In Übereinstimmung mit dem Ausblick des Managements für 2025 rechne er mit einem schlechten vierten Quartal des Sportartikelherstellers, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Für 2026 geht er von einem weiteren Umsatzrückgang aus, wenngleich sich die Gewinnentwicklung deutlich verbessern dürfte./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Bildquellen: PUMA SE