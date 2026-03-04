DAX 24.167 -0,2%ESt50 5.855 -0,3%MSCI World 4.488 +0,0%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.428 +0,0%Euro 1,1608 -0,2%Öl 82,99 +0,5%Gold 5.121 -0,4%
Bernstein Research

PUMA SE Outperform

14:11 Uhr
PUMA SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
23,34 EUR 1,70 EUR 7,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Im Sportartikelbereich sehen sie Nike und Adidas vorne. Sie sponsern nicht nur die Top Ten der populärsten Fußballer, sondern auch die Top Five der wahrscheinlichsten WM-Sieger. Puma habe zwar eine lange Fußballhistorie und rüste ebenfalls sieben Teams aus, sei allerdings auf dem US-Markt eher schwach und ohnehin mitten im Markenumbruch./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Outperform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
21,44 €		 Abst. Kursziel*:
63,25%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
23,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,96%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

