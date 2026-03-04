PUMA Aktie
Marktkap. 3,21 Mrd. EUR
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Im Sportartikelbereich sehen sie Nike und Adidas vorne. Sie sponsern nicht nur die Top Ten der populärsten Fußballer, sondern auch die Top Five der wahrscheinlichsten WM-Sieger. Puma habe zwar eine lange Fußballhistorie und rüste ebenfalls sieben Teams aus, sei allerdings auf dem US-Markt eher schwach und ohnehin mitten im Markenumbruch./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Outperform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
21,44 €
|Abst. Kursziel*:
63,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
23,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,96%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|14:11
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
