PUMA Aktie
Marktkap. 3,38 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. 2026 werde wieder ein Übergangsjahr, der Ausblick entspreche insoweit den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Hold
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,30 €
|Abst. Kursziel*:
-31,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,51%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|12:11
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|PUMA Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|PUMA Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|PUMA Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG