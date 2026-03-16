CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,64 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 99 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Betrieb von Veranstaltungsstätten dürfte für den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an Bedeutung gewinnen, schrieb Annick Maas in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung, mit Blick auf den überraschenden Bau einer Multifunktionsarena in Mailand. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2026 um ein Prozent an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
67,30 €
|Abst. Kursziel*:
48,59%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
67,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,60%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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