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WKN 547030

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Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

08:21 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 99 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Betrieb von Veranstaltungsstätten dürfte für den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an Bedeutung gewinnen, schrieb Annick Maas in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung, mit Blick auf den überraschenden Bau einer Multifunktionsarena in Mailand. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2026 um ein Prozent an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
67,30 €		 Abst. Kursziel*:
48,59%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
67,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,60%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:21 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11.03.26 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
10.03.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
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