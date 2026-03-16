Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 99 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Betrieb von Veranstaltungsstätten dürfte für den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an Bedeutung gewinnen, schrieb Annick Maas in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung, mit Blick auf den überraschenden Bau einer Multifunktionsarena in Mailand. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2026 um ein Prozent an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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