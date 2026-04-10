DAX 23.997 +1,1%ESt50 5.967 +1,1%MSCI World 4.520 +0,4%Top 10 Crypto 9,6340 +4,6%Nas 23.184 +1,2%Bitcoin 63.497 +0,2%Euro 1,1783 +0,2%Öl 98,66 +0,7%Gold 4.787 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Ölpreise, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
54,10 EUR -0,20 EUR -0,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,17 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

09:46 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
54,10 EUR -0,20 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Live-Veranstaltungen mit physischer Präsenz zählten zu den KI-resistentesten Kategorien in der gesamten Unterhaltungsbranche, schrieb Annick Maas am Montag. Künstliche Intelligenz könne aber helfen, Veranstaltungen besser auszulasten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
54,30 €		 Abst. Kursziel*:
73,11%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
54,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,75%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

09:46 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
31.03.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 CTS Eventim Buy UBS AG
27.03.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

finanzen.net Hot Stocks heute: Inflationsschock: DAX an 24.000 Marke - KI-Hype, Microsoft-Schwäche & CTS Eventim als Chance?
finanzen.net MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Eigengeschäft: CTS Eventim-Aktien ins Depot genommen
finanzen.net Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei CTS Eventim aus
finanzen.net Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei CTS Eventim aus
finanzen.net Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um CTS Eventim-Aktien
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, Kauf
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM exceeds EUR 3 billion in revenue for the first time, sustaining profitable growth
EQS Group EQS-AFR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group CTS EVENTIM: EVENTIM LIVE expands in the French live market with promoter Pierre-Alexandre Vertadier
EQS Group CTS EVENTIM: Successful Olympic Premiere for New Arena in Milano
EQS Group CTS EVENTIM: Ten-Year Naming Rights Partnership with Unipol – Arena Milano Renamed Unipol Dome
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group CTS EVENTIM: Italian rock superstar Ligabue will open the stage of the spectacular, brand new ARENA MILANO
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter
RSS Feed
CTS Eventim zu myNews hinzufügen