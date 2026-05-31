GEA Aktie
Marktkap. 9,03 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der jüngste Kursrückschlag biete eine willkommene Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Montag. Denn der Barmittelzufluss des Anlagenbauers bessere sich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Hold
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,00 €
|Abst. Kursziel*:
12,73%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
55,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,62%
|
Analyst Name:
Stefan Augustin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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