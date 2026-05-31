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Symbol GEAGF

Warburg Research

GEA Hold

11:21 Uhr
GEA Hold
Aktie in diesem Artikel
GEA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der jüngste Kursrückschlag biete eine willkommene Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Montag. Denn der Barmittelzufluss des Anlagenbauers bessere sich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Hold

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
55,00 €		 Abst. Kursziel*:
12,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
55,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,62%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

11:21 GEA Hold Warburg Research
12.05.26 GEA Halten DZ BANK
12.05.26 GEA Hold Deutsche Bank AG
12.05.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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