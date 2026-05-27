Pernod Ricard Aktie

Marktkap. 16,58 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

UBS AG

Pernod Ricard Neutral

11:41 Uhr
Pernod Ricard Neutral
Pernod Ricard S.A.
64,78 EUR 0,36 EUR 0,56%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das US-Geschäft der Franzosen dürften zu ambitioniert sein, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstagnachmittag nach einer Telefonkonferenz mit dem Management./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
64,78 €		 Abst. Kursziel*:
8,06%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
64,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,06%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

11:41 Pernod Ricard Neutral UBS AG
16.04.26 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
16.04.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

