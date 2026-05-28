RWE Aktie
54,52 EUR +0,16 EUR +0,29 %
Marktkap. 41,05 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
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RWE Overweight
09:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
54,52 EUR 0,16 EUR 0,29%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Aufstockung des Amprion-Anteils könnte die Wachstumsstory der Essener stärken, schrieb Peter Crampton am Donnerstag nach einem Pressebericht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
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Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
54,50 €
|Abst. Kursziel*:
21,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
54,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,06%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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