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Barclays Capital

RWE Overweight

09:06 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Aufstockung des Amprion-Anteils könnte die Wachstumsstory der Essener stärken, schrieb Peter Crampton am Donnerstag nach einem Pressebericht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
54,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
54,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,06%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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