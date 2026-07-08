RWE Aktie
Marktkap. 44,13 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 62,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion bedeute einen höheren Anteil regulierter Gewinne für RWE, schrieb Alexander Wheeler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht insgesamt viele Chancen für den Konzern, unter anderem mit Blick auf die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Outperform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
55,84 €
|Abst. Kursziel*:
16,40%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
56,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,82%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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