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RWE Aktie

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56,12 EUR -0,02 EUR -0,04 %
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Marktkap. 44,13 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
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RBC Capital Markets

RWE Outperform

08:06 Uhr
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
56,12 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 62,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion bedeute einen höheren Anteil regulierter Gewinne für RWE, schrieb Alexander Wheeler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht insgesamt viele Chancen für den Konzern, unter anderem mit Blick auf die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
55,84 €		 Abst. Kursziel*:
16,40%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
56,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,82%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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