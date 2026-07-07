DAX 24.943 -2,1%ESt50 6.205 -1,8%MSCI World 4.824 -0,4%Top 10 Crypto 8,1160 -2,3%Nas 25.819 -1,2%Bitcoin 54.441 -2,0%Euro 1,1409 +0,0%Öl 78,35 +3,2%Gold 4.052 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Feuerpause mit Iran beendet: DAX rutscht unter 25.000 -- UniCredit hält 44% der Commerzbank-Aktien -- adidas, Alibaba, Ölpreise, Vonovia, Lufthansa, Amazon, Talanx im Fokus
Top News
BASF-Aktie etwas fester: Neues Werk in China entwickelt sich besser als erwartet BASF-Aktie etwas fester: Neues Werk in China entwickelt sich besser als erwartet
Gewinnmitnahmen bei Lufthansa-Aktie halten an - Citi setzt auf IAG - Barclays hebt Kursziel an Gewinnmitnahmen bei Lufthansa-Aktie halten an - Citi setzt auf IAG - Barclays hebt Kursziel an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
56,56 EUR +0,08 EUR +0,14 %
STU
finanzen.net zero
RWE jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 44,83 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

UBS AG

RWE Buy

08:01 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
56,56 EUR 0,08 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern bleibe mit Orsted und Grenergy einer ihrer Favoriten im Sektor, schrieb Wanda Serwinowska am Dienstagabend. Sie wertet die Mehrheitsübernahme am Übertragungsnetzbetreiber Amprion positiv, da sie RWE die Möglichkeit gebe, das Wachstum und die Gewinntreiber langfristig neu auszubalancieren. Die Expertin hob ihre Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2031 an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,42 €		 Abst. Kursziel*:
16,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,69%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:01 RWE Buy UBS AG
03.07.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.26 RWE Overweight Barclays Capital
23.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 RWE Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

dpa-afx Analystenstimme UBS sieht noch mehr Potenzial: RWE-Kursziel steigt erneut - Aktie höher UBS sieht noch mehr Potenzial: RWE-Kursziel steigt erneut - Aktie höher
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt mittags im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX aktuell
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittag auf grünem Terrain
finanzen.net DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag stärker
dpa-afx EnBW-Chef fordert Korrektur bei Windkraft-Ausbauzielen
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS UK green lights 470MW solar double
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS RWE takes majority stake in Amprion
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
reNEWS RWE to beef up German hybrid site
reNEWS RWE inaugurates three French wind farms
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen