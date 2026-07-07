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WKN A1401Z

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ISIN IE00BYTBXV33

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Symbol RYAOF

Barclays Capital

Ryanair Overweight

08:26 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
27,34 EUR -0,11 EUR -0,40%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine. Lobbenberg setzt vor allem auf IAG und die Billigflieger./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,17 €		 Abst. Kursziel*:
10,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,73%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

08:26 Ryanair Overweight Barclays Capital
07.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
06.07.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
30.06.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
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