flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 4,28 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker dürfte ein weiteres Quartal mit starken Handelsaktivitäten hinter sich haben, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Er rechnet zudem mit einem anziehenden Kundenwachstum in der zweiten Jahreshälfte und schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 etwas nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
46,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,86 €
|Abst. Kursziel*:
22,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,02%
|
Analyst Name:
Amit Jagadeesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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