DAX 24.943 -2,1%ESt50 6.205 -1,8%MSCI World 4.824 -0,4%Top 10 Crypto 8,1160 -2,3%Nas 25.819 -1,2%Bitcoin 54.441 -2,0%Euro 1,1409 +0,0%Öl 78,35 +3,2%Gold 4.052 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Feuerpause mit Iran beendet: DAX rutscht unter 25.000 -- UniCredit hält 44% der Commerzbank-Aktien -- adidas, Alibaba, Ölpreise, Vonovia, Lufthansa, Amazon, Talanx im Fokus
Top News
Gewinnmitnahmen bei Lufthansa-Aktie halten an - Citi setzt auf IAG - Barclays hebt Kursziel an Gewinnmitnahmen bei Lufthansa-Aktie halten an - Citi setzt auf IAG - Barclays hebt Kursziel an
BASF-Aktie etwas fester: Neues Werk in China entwickelt sich besser als erwartet BASF-Aktie etwas fester: Neues Werk in China entwickelt sich besser als erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

flatexDEGIRO Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
36,90 EUR -0,96 EUR -2,54 %
STU
finanzen.net zero
flatexDEGIRO jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 4,28 Mrd. EUR

KGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN FTG111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000FTG1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FNNTF

UBS AG

flatexDEGIRO Buy

08:01 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
36,90 EUR -0,96 EUR -2,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker dürfte ein weiteres Quartal mit starken Handelsaktivitäten hinter sich haben, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Er rechnet zudem mit einem anziehenden Kundenwachstum in der zweiten Jahreshälfte und schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 etwas nach oben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,86 €		 Abst. Kursziel*:
22,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,02%
Analyst Name:
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

08:36 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
08:01 flatexDEGIRO Buy UBS AG
07.07.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

StockXperts flatexDEGIRO: Richtung Hoch - und noch weiter? flatexDEGIRO: Richtung Hoch - und noch weiter?
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46,50 Euro - 'Buy'
finanzen.net Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell
finanzen.net MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx Broker-Aktien fallen nach Spekulationen über neue Strategie von Trade Republic
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO übersteigt 100 Milliarden Euro an Securities under Custody
finanzen.net Juni 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der flatexDEGIRO-Aktie angepasst
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.06.26
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert im Plus
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO surpasses €100 billion in customer securities under custody 
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO accelerates its growth trajectory and expects to achieve its 2027 financial targets already in 2026, one year ahead of schedule
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Full-year 2026 guidance raised, financial targets originally set for 2027 expected to be achieved already in 2026, one year ahead of time
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Oliver Behrens, buy
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Oliver Behrens, buy
RSS Feed
flatexDEGIRO AG zu myNews hinzufügen