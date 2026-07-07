TRATON Aktie
Marktkap. 17,73 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die europäischen Absatzmärkte seien nach wie vor robust, wenngleich Deutschland weiter hinterherhinke, schrieb Nicolai Kempf in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Im US-Geschäft der Lkw-Holding dürfte sich der starke Auftragseingang des ersten Quartals in höheren Absatzvolumina im zweiten Quartal niedergeschlagen haben. Die Profitabilität (Ebit-Marge) im zweiten Jahresviertel schätzt er auf 6,6 Prozent./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,98 €
|Abst. Kursziel*:
14,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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