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Symbol TRATF

Deutsche Bank AG

TRATON Buy

10:11 Uhr
TRATON Buy
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die europäischen Absatzmärkte seien nach wie vor robust, wenngleich Deutschland weiter hinterherhinke, schrieb Nicolai Kempf in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Im US-Geschäft der Lkw-Holding dürfte sich der starke Auftragseingang des ersten Quartals in höheren Absatzvolumina im zweiten Quartal niedergeschlagen haben. Die Profitabilität (Ebit-Marge) im zweiten Jahresviertel schätzt er auf 6,6 Prozent./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,98 €		 Abst. Kursziel*:
14,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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07.07.26 TRATON Equal Weight Barclays Capital
07.07.26 TRATON Buy UBS AG
07.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
06.07.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
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