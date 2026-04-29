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Symbol TRATF

Deutsche Bank AG

TRATON Buy

13:31 Uhr
TRATON Buy
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Konzern habe die Gewinnerwartungen prozentual zweistellig getoppt, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf Quartalszahlen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,68 €		 Abst. Kursziel*:
26,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,46%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

13:31 TRATON Buy Deutsche Bank AG
08:26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 TRATON Kaufen DZ BANK
29.04.26 TRATON Buy UBS AG
29.04.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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