Finanzexpertin Suze Orman empfiehlt in einem Interview die Kryptowährung Bitcoin als wichtigen Bestandteil eines diversifizierten Portfolios. Obwohl sie auf die Risiken hinweist, glaubt sie, dass Bitcoin einen Schutz vor Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit bieten kann.

• Bitcoin ein Muss für jedes Portfolio

• Skepsis gegenüber Bitcoin als Währung

• Junge Generationen als Treiber



Bitcoin als Teil der Diversifizierung

Die Finanzexpertin Suze Orman sagt, dass Bitcoin eine spannende Möglichkeit sei, das eigene Anlageportfolio zu diversifizieren. Während Aktien und Anleihen traditionell die Basis für ein Portfolio bilden, biete Bitcoin eine interessante Absicherung gegen Marktvolatilität und globale wirtschaftliche Unsicherheiten, erklärt sie im CNBC-Interview. Dabei betont sie jedoch, dass der Betrag, den man in Bitcoin investiert, relativ klein sein sollte - etwa 1 bis 5 Prozent des Gesamtportfolios. Dieser Anteil könne helfen, das Risiko zu streuen, ohne übermäßig exponiert zu sein. Die Volatilität von Bitcoin sei ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, aber mit einem gut diversifizierten Portfolio könne diese Volatilität beherrschbar sein.

Warum Bitcoin an Wert gewinnen könnte

Krypto-Enthusiasten sehen Bitcoin häufig als digitales Gold oder als Absicherung gegen Inflation, da es nur eine begrenzte Menge gibt. Andere halten es als potenzielle Währung für den Fall eines Zusammenbruchs von Fiat-Währungen. Doch Suze Orman teilt diese Ansichten nicht. Für sie liegt der Wert von Bitcoin vor allem in seiner Popularität bei jüngeren Generationen. Orman glaubt, dass neben der Generation Z welche laut Morning Consult 70 Prozent der Kryptowährungen besitzen, in Zukunft auch die Millennials durch ihr wachsendes Interesse und ihre finanzielle Reife den Bitcoin-Preis in Zukunft stark beeinflussen werden - auch ohne, dass der Cybercoin zur Währung oder einem Wertaufbewahrungsmittel wird.

Die Rolle von Bitcoin im Finanzsystem der Zukunft

Orman ist überzeugt, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen eine zunehmend wichtige Rolle im Finanzsystem der Zukunft spielen werden. Immer mehr große Unternehmen und Finanzinstitute erkennen den Wert von Bitcoin und investieren in diese Technologie. Dieser Trend, kombiniert mit der zunehmenden Akzeptanz durch Regierungen und Institutionen, könne langfristig die Nachfrage nach Bitcoin steigern und den Wert weiter erhöhen. Laut Orman sei dies ein wesentlicher Grund, warum Anleger jetzt über den Kauf von Bitcoin nachdenken sollten - bevor die Akzeptanz weiter zunimmt und der Preis möglicherweise stark anzieht.

Risiken und Vorsichtsmaßnahmen

Trotz ihrer positiven Einstellung zu Bitcoin warnt Suze Orman auch vor den erheblichen Risiken. Die extreme Volatilität des Marktes könne zu schnellen und massiven Preisschwankungen führen. Ein vorsichtiger, schrittweiser Ansatz sei hier entscheidend. Sie selbst bevorzuge den Kauf von Kryptowährungen über einen börsengehandelten Bitcoin-Spot-Fond, statt ihre Bitcoin in einer Wallet oder gar bei einer Krypto-Börse zu halten. Der Zusammenbruch der Krypto-Handelsplattform FTX sei ein Beispiel dafür, warum sie sich für die Investition in einen Bitcoin-ETF entschieden habe.

