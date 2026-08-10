DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 61,43 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group nach Halbjahreszahlen von 46,00 auf 54,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Vornehmlich wegen eines starken Express-Geschäfts habe er seine Schätzungen für den operativen Gewinn 2027 und 2028 um sieben respektive acht Prozent erhöht, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun stehe die Frage im Raum, wie stark dieses Segment des Logistikkonzerns in den kommenden Quartalen wächst./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIF
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
54,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
55,08 €
|Abst. Kursziel*:
-1,05%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
55,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,73%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|12:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|12:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|12:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.