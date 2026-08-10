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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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55,46 EUR +0,36 EUR +0,65 %
STU
finanzen.net zero
DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 61,43 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
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WKN 555200

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ISIN DE0005552004

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Symbol DPSTF

AI Analyse

UBS AG

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

12:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
55,46 EUR 0,36 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group nach Halbjahreszahlen von 46,00 auf 54,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Vornehmlich wegen eines starken Express-Geschäfts habe er seine Schätzungen für den operativen Gewinn 2027 und 2028 um sieben respektive acht Prozent erhöht, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun stehe die Frage im Raum, wie stark dieses Segment des Logistikkonzerns in den kommenden Quartalen wächst./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIF

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
54,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
55,08 €		 Abst. Kursziel*:
-1,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
55,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,73%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,69 €

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EQS Group EQS-News: Announcement pursuant to Art. 5 para 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para 1 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the Commission
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