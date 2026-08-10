RENK Aktie
Marktkap. 5 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
AI Analyse
RENK Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renk mit "Overweight" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Renk sei weltweit die Nummer eins bei Getrieben für militärische Kettenfahrzeuge, die von über 70 Streitkräften genutzt werden, schrieb Afonso Osorio in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der feste Auftragsbestand entspreche etwa dem Dreifachen des Umsatzes. Der Ausblick für das Wachstum aus eigener Kraft bis 2030 sei glaubwürdig und das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft dürfte den Gewinnzyklus über das Jahr 2030 hinaus verlängern./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Overweight
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
50,00 €
|Abst. Kursziel*:
20,00%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
49,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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