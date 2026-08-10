DAX 26.391 +0,3%ESt50 6.551 +0,2%MSCI World 4.998 -0,2%Top 10 Crypto 8,1500 -0,9%Nas 26.470 -0,5%Bitcoin 54.983 -0,7%Euro 1,1541 +0,0%Öl 88,50 +0,9%Gold 4.382 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866 RENK RENK73 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord über 26.500 Punkten letztlich höher -- Plug Power reduziert Verluste -- OpenAI, Eli Lilly, IBM, Vonovia, Hims & Hers, Berkshire, NVIDIA, Palantir, SpaceX, Trump Media, Gold im Fokus
Top News
Du willst die nächste NVIDIA finden? Wir geben dir kostenlos Zugang zum Magazin der 'NVIDIA-Entdecker'. Du willst die nächste NVIDIA finden? Wir geben dir kostenlos Zugang zum Magazin der 'NVIDIA-Entdecker'.
Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RENK Aktie

Kaufen
Verkaufen
RENK Aktien-Sparplan
49,85 EUR -0,71 EUR -1,39 %
STU
finanzen.net zero
RENK jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5 Mrd. EUR

KGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN RENK73

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000RENK730

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNKGF

AI Analyse

Barclays Capital

RENK Overweight

11:26 Uhr
RENK Overweight
Aktie in diesem Artikel
RENK
49,85 EUR -0,71 EUR -1,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renk mit "Overweight" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Renk sei weltweit die Nummer eins bei Getrieben für militärische Kettenfahrzeuge, die von über 70 Streitkräften genutzt werden, schrieb Afonso Osorio in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der feste Auftragsbestand entspreche etwa dem Dreifachen des Umsatzes. Der Ausblick für das Wachstum aus eigener Kraft bis 2030 sei glaubwürdig und das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft dürfte den Gewinnzyklus über das Jahr 2030 hinaus verlängern./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Overweight

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,00%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
49,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

11:26 RENK Overweight Barclays Capital
10.08.26 RENK Buy Warburg Research
07.08.26 RENK Kaufen DZ BANK
07.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays startet Renk mit 'Overweight' - Ziel 60 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net RENK Aktie News: RENK gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
finanzen.net RENK Aktie News: RENK steigt am Montagnachmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Mittag gefragt
finanzen.net RENK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
RSS Feed
RENK zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.