RENK Aktie

49,18 EUR -1,07 EUR -2,12 %
STU
Marktkap. 5,09 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

Warburg Research

RENK Hold

12:31 Uhr
RENK Hold
RENK
49,18 EUR -1,07 EUR -2,12%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsstory des Getriebeherstellers stehe noch ganz am Anfang, schrieb Christian Cohrs am Montag im Nachgang des Kapitalmarktags der Vorwoche. Die Beschleunigung werde 2028 erfolgen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Hold

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
48,94 €		 Abst. Kursziel*:
16,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,91%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

12:31 RENK Hold Warburg Research
21.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

