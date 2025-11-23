Warburg Research

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsstory des Getriebeherstellers stehe noch ganz am Anfang, schrieb Christian Cohrs am Montag im Nachgang des Kapitalmarktags der Vorwoche. Die Beschleunigung werde 2028 erfolgen./ag/bek

