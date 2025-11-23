RENK Aktie
Marktkap. 5,09 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsstory des Getriebeherstellers stehe noch ganz am Anfang, schrieb Christian Cohrs am Montag im Nachgang des Kapitalmarktags der Vorwoche. Die Beschleunigung werde 2028 erfolgen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Hold
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
48,94 €
|Abst. Kursziel*:
16,46%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
49,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,91%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|12:31
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG