DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick
Dauerbrenner Edelmetalle: Erfahren Sie hier mehr, wie es 2026 weitergehen könnte!
RENK Aktie

RENK Aktien-Sparplan
57,07 EUR +2,32 EUR +4,24 %
STU
Marktkap. 5,44 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

RENK Buy

09:16 Uhr
RENK Buy
RENK
57,07 EUR 2,32 EUR 4,24%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk von 57 auf 63 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurskorrektur in Verbindung mit einer "gesunden Neukalibrierung" der Konsensschätzungen ergebe ein attraktives Chance-Risiko-Profil, schrieb Christian Cohrs in seiner am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Angesichts intakter Anlagestory und der langfristig guten Berechenbarkeit der operativen Entwicklung des Rüstungsunternehmens, biete sich Anlegern derzeit eine günstige Einstiegschance, um vom sich abzeichnenden Superzyklus im Verteidigungsbereich zu profitieren./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,76 €		 Abst. Kursziel*:
10,99%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,39%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

07.02.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

dpa-afx Positive Analyse Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT ziehen weiter an - Warburg empfiehlt RENK Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT ziehen weiter an - Warburg empfiehlt RENK
finanzen.net RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
dpa-afx RENK-Aktie profitiert von Analysten-Empfehlung - Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG und OHB ziehen mit
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Renk, Bayer, Lufthansa, Bechtle
TraderFox RENK: Weltweit führender Anbieter von Antriebslösungen befindet sich im Superzyklus!
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 06.02.26
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
