In eigener Sache

Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile

27.02.26 06:59 Uhr
Aktion im März 2026: finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile | finanzen.net

Eröffne kostenlos Dein Depot beim Broker von finanzen.net - und sichere Dir gratis eine Lufthansa-Aktie und zwei Anteile am Finanzen.net Amundi MSCI World ETF.

­

Mehrfacher ′Kostensieger′ in allen Depotmodellen
bei Stiftung Warentest (zuletzt in Ausgabe 12/2025)

­

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für Deine Depoteröffnung beim Broker von finanzen.net! Bis 31. März erhältst Du bei finanzen.net ZERO gleich drei Wertpapiere geschenkt: eine Lufthansa-Aktie und zwei Anteile am neuen Finanzen.net Amundi MSCI World E­T­F!1

 

So einfach funktioniert's:

  • Eröffne hier Dein Depot bei finanzen.net ZERO,
  • gib bei der Registrierung den Promo-Code "START2026" ein,
  • führe Deine Trades ohne Ordergebühren aus (bei ZERO fallen lediglich die markt­üblichen Spreads an),
  • nach wenigen Wochen erhältst Du die Gratis-Aktie und den Gratis-E­T­F ins Depot gebucht.1

 

Jetzt informieren & Bonus sichern

 

Dein Willkommenspaket: Lufthansa und MSCI World

Wenn du im Aktionszeitraum dein Depot bei finanzen.net ZERO eröffnest und die Teilnahme­bedingungen erfüllst, buchen wir Dir eine Lufhansa-Aktie in Dein Depot. Zusätzlich erhältst Du zwei Anteile am neuen Finanzen.net Amundi MSCI World E­T­F, den finanzen.net erst kürzlich gemeinsam mit Amundi aufgelegt hat.

Der E­T­F bildet den beliebten Weltaktienindex MS­CI World nach. Die aktuelle Neukundenaktion von finanzen.net ZERO ist Dein Einstieg in einen kostenlosen E­T­F-Spar­plan mit unserem besonders günstigen MS­CI World-E­T­F – die jährliche Gesamtkostenquote (TER) liegt bei nur 0,12 %. Nutze diese Chance noch bis zum 31. März 2026!

 

Gut zu wissen: Mit finanzen.net ZERO verbindest Du Dein Tra­ding optimal mit finanzen.net. Handle direkt aus finanzen.net und greife unmittelbar vom Portal auf Dein Depot zu. Mit dem neuen gemeinsamen Login (Single-Sign-on) rücken finanzen.net und finanzen.net ZERO seit Januar 2026 noch enger zusammen - für mehr Komfort, höhere Sicherheit und neue Funktionen.

 

Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick

  • Keine unnötigen Kosten und damit mehr Rendite für Dich. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fonds wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads).
  • Ideal zum Vermögensaufbau mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien, Krypto, Fonds und ETFs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder viertel­jährlich - natür­lich ohne Order­gebühren (zzgl. Spreads).
  • Echte Kryp­tos 24/7 han­deln ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten, Du zahlst nur den Spread und bei Kleinst­orders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher ver­wahrt in Deutsch­land)
  • Intelligente Order-Typen wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegs­punkte zu handeln.
  • Investiere per Bruchstückhandel auch mit kleinen Beträgen in große Aktien oder ETFs.
  • Umfassende Trader-Tools wie Profi-Charts, kosten­lose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeit­daten und Depot­statistiken - Deine Basis für fundierte Entscheidungen.
  • Native und robuste Plattform: ein­fach zu bedie­nende Handels­ober­fläche für schnellen und zuver­lässigen Handel.
  • Intuitives Trading und volle Integration in Deutsch­lands größ­tes Börsen­portal finanzen.net
  • finanzen.net ZERO ist mehr­facher "Kosten­sieger" bei Stif­tung Waren­test (zuletzt in Ausgabe 12/2025) und mehr­fach empfohlen von WELT, Finanz­tip, Finanz­fluss und extraETF.
  • Von Kunden geliebt: Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungs­portal Trust­pilot - und für die ZERO-App (je 4,7 Sterne im App Store & Play Store).
  • Alle Features von finanzen.net ZERO

 

Jetzt kostenlos Depot eröffnen & Bonus sichern

... oder hier informieren.

 

Unser Versprechen: Du kannst finanzen.net ZERO ohne Risiko testen, es gibt keine De­pot­ge­bühren oder ähnliches. Du kannst alle Wert­papiere ohne Order­gebühren, De­pot­ge­bühren, Fremdkosten­pauschalen handeln (zzgl. marktüblicher Spreads und bei Kleinstorders 1 € Minder­mengenzuschlag). Die Ordergebühren übernehmen unsere Handelspartner für Dich. Solltest Du wider Erwarten nicht zufrieden sein, kannst Du Deinen Account mit wenigen Klicks kündigen.

 

finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
1) Bitte beachte die Teilnahme­bedingungen und zeitlichen Befristungen unserer Aktionen.

­

