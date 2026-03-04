DAX 23.435 -1,6%ESt50 5.670 -2,0%MSCI World 4.444 -0,3%Top 10 Crypto 9,0150 -6,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 59.447 -2,6%Euro 1,1551 -0,5%Öl 89,87 +6,6%Gold 5.090 +0,1%
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Wall Street tiefer erwartet -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Sixt Aktie

Marktkap. 3 Mrd. EUR

KGV 11,63
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

UBS AG

Sixt SE St Buy

14:21 Uhr
Sixt SE St Buy
Sixt SE St.
65,35 EUR -2,05 EUR -3,04%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 92 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zehua Jiang kappte am Donnerstagnachmittag infolge des Geschäftsberichts die Margenerwartungen an die Münchner und erwartet nun einen weniger steilen Anstieg./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 15:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,05 €		 Abst. Kursziel*:
24,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,48%
Analyst Name:
Zehua Jiang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

14:21 Sixt Buy UBS AG
05.03.26 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
04.03.26 Sixt Kaufen DZ BANK
04.03.26 Sixt Buy UBS AG
mehr Analysen

