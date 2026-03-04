UBS AG

Sixt SE St Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 92 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zehua Jiang kappte am Donnerstagnachmittag infolge des Geschäftsberichts die Margenerwartungen an die Münchner und erwartet nun einen weniger steilen Anstieg./rob/ag/nas

