Sixt Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 11,63
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 92 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zehua Jiang kappte am Donnerstagnachmittag infolge des Geschäftsberichts die Margenerwartungen an die Münchner und erwartet nun einen weniger steilen Anstieg./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 15:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,05 €
|Abst. Kursziel*:
24,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,48%
|
Analyst Name:
Zehua Jiang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
