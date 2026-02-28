Sixt Aktie
Marktkap. 2,85 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Zehua Jiang weist am Mittwoch nach den Geschäftszahlen auf eine attraktive Einstiegschance hin, die sich in den Aktien der Münchener aktuell biete. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege auf Basis der Schätzungen für 2026 mit 9 klar unter dem historischen Schnitt von 15. Zudem liege die Dividendenrendite klar über 5 Prozent./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
65,40 €
|Abst. Kursziel*:
40,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,67%
|
Analyst Name:
Zehua Jiang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sixt SE St.
|11:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16.01.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Sixt Buy
|Warburg Research
|12.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|03.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|05.04.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|02.03.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|07.01.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)