UBS AG

Sixt SE St Buy

11:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Zehua Jiang weist am Mittwoch nach den Geschäftszahlen auf eine attraktive Einstiegschance hin, die sich in den Aktien der Münchener aktuell biete. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege auf Basis der Schätzungen für 2026 mit 9 klar unter dem historischen Schnitt von 15. Zudem liege die Dividendenrendite klar über 5 Prozent./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

