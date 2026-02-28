DAX 24.180 +1,6%ESt50 5.875 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.242 +4,1%Euro 1,1646 +0,3%Öl 83,08 +1,4%Gold 5.195 +2,1%
Marktkap. 2,85 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
WKN 723132

ISIN DE0007231326
ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF
Symbol SIXGF

UBS AG

Sixt SE St Buy

11:56 Uhr
Sixt SE St Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Zehua Jiang weist am Mittwoch nach den Geschäftszahlen auf eine attraktive Einstiegschance hin, die sich in den Aktien der Münchener aktuell biete. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege auf Basis der Schätzungen für 2026 mit 9 klar unter dem historischen Schnitt von 15. Zudem liege die Dividendenrendite klar über 5 Prozent./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 92,00 €
92,00 €
Rating jetzt: Buy
Kurs*: 65,40 €
Abst. Kursziel*: 40,67%
40,67%
Rating vorher: Buy
Kurs aktuell: 65,40 €
Abst. Kursziel aktuell: 40,67%
40,67%
Analyst Name:
Zehua Jiang
Ø Kursziel: 96,00 €
96,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

