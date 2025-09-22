Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Ob Du Deine Apple- oder SAP-Aktie beim Banker Deines Vertrauens, online via Direktbank oder in einer Neobroker-App handelst - die Aktie bleibt die gleiche. Doch einen wichtigen Unterschied gibt es: die Gebühren.
Kostenfalle Ordergebühren?
Bei vielen Anbietern - wie der Consorsbank - fallen pro Order Grundgebühren und prozentuale Provisionen an, oft noch zuzüglich Handelsplatzgebühr. Aktive Trader zahlen dadurch am Ende schnell dreistellige Beträge im Jahr - Geld, das auch hätte investiert werden können.
Gibt es günstigere Alternativen?
Mittlerweile gibt es Broker, wo Du Dir diese Gebühren sparen kannst. Zum "Kostensieger" hat Stiftung Warentest in Ausgabe 11/2024 den Broker von finanzen.net gekürt: finanzen.net zero. ZERO heißt: 0 Euro Depotgebühren und 0 Euro Ordergebühren. Es fallen lediglich marktübliche Spreads und bei Kleinstorders ein Mindermengenzuschlag von 1 Euro an.
Wie schmälern Ordergebühren die Rendite?
Angenommen, Du machst jährlich zehn Trades à 3.000 Euro. Bei der Consorsbank müsstest Du dafür zehn mal 4,95 Euro plus 0,25 % Orderprovision zahlen. Für ein Jahr als aktiver Consorsbank-Kunde fallen damit 124,50 Euro nur für Ordergebühren an - Geld, das Du nicht investieren kannst und aus dem du somit auch keine Rendite erzielst.
Zum Vergleich: Für zehn 3.000-Euro-Trades zahlst Du bei finanzen.net zero 0 Euro Ordergebühren - zuzüglich Spread, der bei beiden Anbietern anfällt. Die gesparten 124,50 Euro wären also nicht verloren, sondern stünden Dir für Dein Trading zur Verfügung.
Lohnt sich ein Depotwechsel für Consorsbank-Kunden?
Die folgende Tabelle vergleicht für Dich die Standard-Ordergebühren der beiden Anbieter für beispielhafte Ordervolumina:
|
Consorsbank
|
finanzen.net zero
|
Orderprovision:
Grundgebühr 4,95 Euro1
+ 0,25 % des Ordervolumens
Orderprovision Min. / Max.:
9,95 / 69,00 Euro (zzgl. Spreads)1
1) Über 25 bzw. über 500 Orders p.a. gelten vergünstigte Konditionen
|
Orderprovision:
Keine Grundgebühr,
0,0 % des Ordervolumens
Orderprovision Min. / Max.:
0,00 / 0,00 Euro (zzgl. Spreads)2
2) Auf Orders unter 500 Euro wird 1 Euro Mindermengenzuschlag erhoben
|
Orderprovision
bei 50 Euro-Order:
9,95 Euro
Mindestgebühr je Order
|
Orderprovision
bei 50 Euro-Order:
1,00 Euro
90 % gespart!
|
Orderprovision
bei 500 Euro-Order:
9,95 Euro
Mindestgebühr je Order
|
Orderprovision
bei 500 Euro-Order:
0,00 Euro
100 % gespart!
|
Orderprovision
bei 5.000 Euro-Order:
17,45 Euro
= 4,95 Euro + 12,50 Euro
|
Orderprovision
bei 5.000 Euro-Order:
0,00 Euro
100 % gespart!
|
Orderprovision
bei 15.000 Euro-Order:
42,45 Euro
= 4,95 Euro + 37,50 Euro
|
Orderprovision
bei 15.000 Euro-Order:
0,00 Euro
100 % gespart!
|
Weitere Kosten:
Zwischen 0,00 und 136,00 Euro
Handelsplatzgebühr
(ggf. zzgl. Transaktionsentgelt)
Gesamtes Preis-/Leistungsverzeichnis
Stand: 18.09.2025
|
Weitere Kosten:
Keine Fremdkostenpauschalen,
keine Handelsplatzgebühr,
keine Nebenkosten
Gesamtes Preis-/Leistungsverzeichnis
Stand: 18.09.2025
|
Beispielrechnung -
10 Trades jährlich à 3.000 Euro:
124,50 Euro
= 10 x (4,95 Euro + 7,50 Euro)
|
Beispielrechnung -
10 Trades jährlich à 3.000 Euro:
0,00 Euro
124,50 Euro pro Jahr gespart!
Klar ist: Ordergebühren sind ein entscheidender Kostenfaktor in Deinem Depot - besonders für aktive Trader oder bei hohen Anlagesummen. Du willst ab sofort von den Top-Konditionen bei ZERO profitieren? Zum Wechseln und Sparen ist es nie zu spät - und die aktuelle Neukundenaktion bietet Dir noch für kurze Zeit das passende Startpaket:
Nur für kurze Zeit: bis zum 30.09.2025 erhältst Du als Neukunde
- eine Gratis-Aktie,
- 25 Euro Startguthaben
- UND einen Anteil an unserem finanzen.net Top 10 Crypto-ETP geschenkt!
Eröffne jetzt Dein ZERO-Depot und sichere Dir Dein Aktionsgeschenk (es gelten die Teilnahmebedingungen)!
Die Top-Konditionen von finanzen.net zero im Überblick
- Investiere mit einem einzigen Broker in Aktien, Fonds, ETFs, Derivate und Kryptos - oder schon ab 1 Euro in einen von 10.000 Sparplänen.
- Verwalte Deine Finanzen zu Top-Konditionen - ohne Depot- oder Verwahrgebühren, Fremdkostenpauschalen oder Nebenkosten. Du zahlst nur den Spread und bei Kleinstorders 1 Euro Mindermengenzuschlag.
- Trade auf einer nativen und robusten Plattform - und profitiere von vielen innovativen Funktionen für Sparer, Anleger und Trader.
- Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen bei Trustpilot - und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store).
- Positive Stimmen aus der Fachpresse - sehr gute Bewertungen von Finanzfluss (4,6 von 5 Punkten im Depot-Vergleich, 10/2024), extraETF ("Empfehlung" im ETF-Broker-Test, 01/2025) und Finanztip ("Empfehlung" im Wertpapierdepot-Vergleich, 05/2025) bestätigen die positiven Nutzerbewertungen.
