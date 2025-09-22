DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.226 +0,2%Nas22.565 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1752 -0,3%Öl66,76 -1,1%Gold3.673 +0,8%
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren

19.09.25 17:05 Uhr
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren | finanzen.net

Ob Du Deine Apple- oder SAP-Aktie beim Banker Deines Vertrauens, online via Direktbank oder in einer Neobroker-App handelst - die Aktie bleibt die gleiche. Doch einen wichtigen Unterschied gibt es: die Gebühren.

Werbung

 

Kostenfalle Ordergebühren?

Bei vielen Anbietern - wie der Consorsbank - fallen pro Order Grundgebühren und prozentuale Provisionen an, oft noch zuzüglich Handelsplatzgebühr. Aktive Trader zahlen dadurch am Ende schnell dreistellige Beträge im Jahr - Geld, das auch hätte investiert werden können.

Gibt es günstigere Alternativen?

Mittlerweile gibt es Broker, wo Du Dir diese Gebühren sparen kannst. Zum "Kostensieger" hat Stiftung Warentest in Ausgabe 11/2024 den Broker von finanzen.net gekürt: finanzen.net zero. ZERO heißt: 0 Euro Depotgebühren und 0 Euro Ordergebühren. Es fallen lediglich marktübliche Spreads und bei Kleinstorders ein Mindermengenzuschlag von 1 Euro an.

Wie schmälern Ordergebühren die Rendite?

Angenommen, Du machst jährlich zehn Trades à 3.000 Euro. Bei der Consorsbank müsstest Du dafür zehn mal 4,95 Euro plus 0,25 % Orderprovision zahlen. Für ein Jahr als aktiver Consorsbank-Kunde fallen damit 124,50 Euro nur für Ordergebühren an - Geld, das Du nicht investieren kannst und aus dem du somit auch keine Rendite erzielst.

Zum Vergleich: Für zehn 3.000-Euro-Trades zahlst Du bei finanzen.net zero 0 Euro Ordergebühren - zuzüglich Spread, der bei beiden Anbietern anfällt. Die gesparten 124,50 Euro wären also nicht verloren, sondern stünden Dir für Dein Trading zur Verfügung.


Informiere Dich hier über den günstigen Broker finanzen.net zero
 

Lohnt sich ein Depotwechsel für Consorsbank-Kunden?

Die folgende Tabelle vergleicht für Dich die Standard-Ordergebühren der beiden Anbieter für beispielhafte Ordervolumina:

Consorsbank im Broker-Test von finanzen.net
Consorsbank 		finanzen.net zero
finanzen.net zero
Depot eröffnen
Orderprovision:
Grundgebühr 4,95 Euro1
+ 0,25 % des Ordervolumens
Orderprovision Min. / Max.:
9,95 / 69,00 Euro (zzgl. Spreads)1
1) Über 25 bzw. über 500 Orders p.a. gelten vergünstigte Konditionen
Orderprovision:
Keine Grundgebühr,
0,0 % des Ordervolumens
Orderprovision Min. / Max.:
0,00 / 0,00 Euro (zzgl. Spreads)2
2) Auf Orders unter 500 Euro wird 1 Euro Mindermengenzuschlag erhoben
Orderprovision
bei 50 Euro-Order:
9,95 Euro
Mindestgebühr je Order
Orderprovision
bei 50 Euro-Order:
1,00 Euro
90 % gespart!
Orderprovision
bei 500 Euro-Order:
9,95 Euro
Mindestgebühr je Order
Orderprovision
bei 500 Euro-Order:
0,00 Euro
100 % gespart!
Orderprovision
bei 5.000 Euro-Order:
17,45 Euro
= 4,95 Euro + 12,50 Euro
Orderprovision
bei 5.000 Euro-Order:
0,00 Euro
100 % gespart!
Orderprovision
bei 15.000 Euro-Order:
42,45 Euro
= 4,95 Euro + 37,50 Euro
Orderprovision
bei 15.000 Euro-Order:
0,00 Euro
100 % gespart!
Weitere Kosten:
Zwischen 0,00 und 136,00 Euro
Handelsplatz­gebühr
(ggf. zzgl. Transaktionsentgelt)
Gesamtes Preis-/­Leistungs­verzeichnis
Stand: 18.09.2025
Weitere Kosten:
Keine Fremd­kosten­pauschalen,
keine Handels­platz­gebühr,
keine Neben­kosten
Gesamtes Preis-/­Leistungs­verzeichnis
Stand: 18.09.2025
Beispielrechnung -
10 Trades jährlich à 3.000 Euro:
124,50 Euro
= 10 x (4,95 Euro + 7,50 Euro)
Beispielrechnung -
10 Trades jährlich à 3.000 Euro:
0,00 Euro
124,50 Euro pro Jahr gespart!

 

Klar ist: Ordergebühren sind ein entscheidender Kostenfaktor in Deinem Depot - besonders für aktive Trader oder bei hohen Anlagesummen. Du willst ab sofort von den Top-Konditionen bei ZERO profitieren? Zum Wechseln und Sparen ist es nie zu spät - und die aktuelle Neukundenaktion bietet Dir noch für kurze Zeit das passende Startpaket:

 

Nur für kurze Zeit: bis zum 30.09.2025 erhältst Du als Neukunde


  • eine Gratis-Aktie,
  • 25 Euro Startguthaben
  • UND einen Anteil an unserem finanzen.net Top 10 Crypto-ETP geschenkt!

Eröffne jetzt Dein ZERO-Depot und sichere Dir Dein Aktionsgeschenk (es gelten die Teilnahme­­bedingungen)!


Jetzt wechseln und Neukundenbonus sichern

 

Die Top-Konditionen von finanzen.net zero im Überblick

  • Investiere mit einem einzigen Broker in Aktien, Fonds, ETFs, Derivate und Kryptos - oder schon ab 1 Euro in einen von 10.000 Sparplänen.
  • Verwalte Deine Finanzen zu Top-Konditionen - ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten. Du zahlst nur den Spread und bei Kleinstorders 1 Euro Mindermengenzuschlag.
  • Trade auf einer nativen und robusten Plattform - und profitiere von vielen innovativen Funktionen für Sparer, Anleger und Trader.
  • Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen bei Trust­pilot - und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store).
  • Positive Stimmen aus der Fachpresse - sehr gute Bewertungen von Finanzfluss (4,6 von 5 Punkten im Depot-Vergleich, 10/2024), extraETF ("Empfehlung" im E­T­F-Broker-Test, 01/2025) und Finanztip ("Empfehlung" im Wertpapierdepot-Vergleich, 05/2025) bestätigen die positiven Nutzerbewertungen.
  • Entdecke hier alle Features von finanzen.net zero!

Bildquellen: finanzen.net zero