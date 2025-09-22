Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren

Ordergebühren

Ob Du Deine Apple- oder SAP-Aktie beim Banker Deines Vertrauens, online via Direktbank oder in einer Neobroker-App handelst - die Aktie bleibt die gleiche. Doch einen wichtigen Unterschied gibt es: die Gebühren.

Kostenfalle Ordergebühren?

Bei vielen Anbietern - wie der Consorsbank - fallen pro Order Grundgebühren und prozentuale Provisionen an, oft noch zuzüglich Handelsplatzgebühr. Aktive Trader zahlen dadurch am Ende schnell dreistellige Beträge im Jahr - Geld, das auch hätte investiert werden können.

Gibt es günstigere Alternativen?

Mittlerweile gibt es Broker, wo Du Dir diese Gebühren sparen kannst. Zum "Kostensieger" hat Stiftung Warentest in Ausgabe 11/2024 den Broker von finanzen.net gekürt: finanzen.net zero. ZERO heißt: 0 Euro Depotgebühren und 0 Euro Ordergebühren. Es fallen lediglich marktübliche Spreads und bei Kleinstorders ein Mindermengenzuschlag von 1 Euro an.

Wie schmälern Ordergebühren die Rendite?

Angenommen, Du machst jährlich zehn Trades à 3.000 Euro. Bei der Consorsbank müsstest Du dafür zehn mal 4,95 Euro plus 0,25 % Orderprovision zahlen. Für ein Jahr als aktiver Consorsbank-Kunde fallen damit 124,50 Euro nur für Ordergebühren an - Geld, das Du nicht investieren kannst und aus dem du somit auch keine Rendite erzielst.



Zum Vergleich: Für zehn 3.000-Euro-Trades zahlst Du bei finanzen.net zero 0 Euro Ordergebühren - zuzüglich Spread, der bei beiden Anbietern anfällt. Die gesparten 124,50 Euro wären also nicht verloren, sondern stünden Dir für Dein Trading zur Verfügung.

Lohnt sich ein Depotwechsel für Consorsbank-Kunden?

Die folgende Tabelle vergleicht für Dich die Standard-Ordergebühren der beiden Anbieter für beispielhafte Ordervolumina:



Consorsbank

finanzen.net zero

Depot eröffnen Orderprovision:

Grundgebühr 4,95 Euro1

+ 0,25 % des Ordervolumens Orderprovision Min. / Max.:

9,95 / 69,00 Euro (zzgl. Spreads)1

1) Über 25 bzw. über 500 Orders p.a. gelten vergünstigte Konditionen Orderprovision:

Keine Grundgebühr,

0,0 % des Ordervolumens Orderprovision Min. / Max.:

0,00 / 0,00 Euro (zzgl. Spreads)2

2) Auf Orders unter 500 Euro wird 1 Euro Mindermengenzuschlag erhoben Orderprovision

bei 50 Euro-Order:

9,95 Euro

Mindestgebühr je Order Orderprovision

bei 50 Euro-Order:

1,00 Euro

90 % gespart! Orderprovision

bei 500 Euro-Order:

9,95 Euro

Mindestgebühr je Order Orderprovision

bei 500 Euro-Order:

0,00 Euro

100 % gespart! Orderprovision

bei 5.000 Euro-Order:

17,45 Euro

= 4,95 Euro + 12,50 Euro Orderprovision

bei 5.000 Euro-Order:

0,00 Euro

100 % gespart! Orderprovision

bei 15.000 Euro-Order:

42,45 Euro

= 4,95 Euro + 37,50 Euro Orderprovision

bei 15.000 Euro-Order:

0,00 Euro

100 % gespart! Weitere Kosten:

Zwischen 0,00 und 136,00 Euro

Handelsplatz­gebühr

(ggf. zzgl. Transaktionsentgelt)

Gesamtes Preis-/­Leistungs­verzeichnis

Stand: 18.09.2025 Stand: 18.09.2025 Zwischen 0,00 und 136,00 EuroHandelsplatz­gebühr(ggf. zzgl. Transaktionsentgelt) Weitere Kosten:

Keine Fremd­kosten­pauschalen,

keine Handels­platz­gebühr,

keine Neben­kosten

Gesamtes Preis-/­Leistungs­verzeichnis

Stand: 18.09.2025 Stand: 18.09.2025 Keine Fremd­kosten­pauschalen,keine Handels­platz­gebühr,keine Neben­kosten Beispielrechnung -

10 Trades jährlich à 3.000 Euro:

124,50 Euro

= 10 x (4,95 Euro + 7,50 Euro) Beispielrechnung -

10 Trades jährlich à 3.000 Euro:

0,00 Euro

124,50 Euro pro Jahr gespart!





Klar ist: Ordergebühren sind ein entscheidender Kostenfaktor in Deinem Depot - besonders für aktive Trader oder bei hohen Anlagesummen. Du willst ab sofort von den Top-Konditionen bei ZERO profitieren? Zum Wechseln und Sparen ist es nie zu spät - und die aktuelle Neukundenaktion bietet Dir noch für kurze Zeit das passende Startpaket:

Nur für kurze Zeit: bis zum 30.09.2025 erhältst Du als Neukunde

eine Gratis-Aktie ,

, 25 Euro Startguthaben

Startguthaben UND einen Anteil an unserem finanzen.net Top 10 Crypto-ETP geschenkt!

Eröffne jetzt Dein ZERO-Depot und sichere Dir Dein Aktionsgeschenk (es gelten die Teilnahme­­bedingungen)!

Die Top-Konditionen von finanzen.net zero im Überblick