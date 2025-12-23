Asiens Börsen wenig bewegt -- Mercedes-Benz schließt Diesel-Vergleiche in den USA ab -- AlzChem im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Start in die verkürzte Handelswoche kaum verändert.

So notierte der DAX zu Beginn minimal höher und bewegte sich im Anschluss weiter seitwärts. Zeitweise hatte sich der Leitindex jedoch leicht in die Verlustzone abgesetzt. Schlussendlich verabschiedete sich das Börsenbarometer 0,02 Prozent tiefer bei 24.283,97 Zählern aus dem Handel.

Der TecDAX startete derweil leicht im Plus und legte auch weiterhin zu, bis er die Sitzung 0,7 Prozent höher bei 3.592,98 Einheiten abschloss.

Da viele institutionelle Investoren ihre Bücher für das Jahr 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, ließ sich insgesamt ein eher ruhigem Handel beobachten. Bei einzelnen Titeln konnten jedoch gerade wegen der geringen Umsätze stärkere Ausschläge auftreten, insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe.

Zum Wochenschluss hatte der DAX von positiven Impulsen aus den USA profitiert und die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. Rückenwind lieferten eine Leitzinssenkung in den USA sowie jüngste Inflationsdaten, die die Hoffnung auf weitere Zinsschritte im Jahr 2026 nährten. Auch die Europäische Zentralbank hielt ihren Leitzins stabil, was Unternehmen und der öffentlichen Hand weiterhin ein günstiges Finanzierungsumfeld verschafft, mit dem die Eurozone in das konjunkturell erwartungsvolle Jahr 2026 startet.

Geopolitisch bleiben die Unsicherheiten hoch. Im Hinblick auf ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es bislang keine substanziellen Fortschritte. Zwar äußerte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Gesprächen mit einer russischen Delegation in Miami zufrieden, konkrete Ergebnisse oder ein Durchbruch wurden jedoch nicht bekanntgegeben.

