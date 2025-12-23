Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

Fokus Goldpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,89 Prozent auf 4.483,46 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.443,75 US-Dollar gehandelt worden war.

Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,54 Prozent auf 69,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 69,07 US-Dollar.

Währenddessen legt der Platinpreis um 5,27 Prozent auf 2.176,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 2.067,50 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 10:09 Uhr steht ein Plus von 4,54 Prozent auf 1.819,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.740,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 0,03 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 10:01 Uhr auf 62,07 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 62,07 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,03 Prozent auf 57,99 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 58,01 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,64 US-Dollar) geht es um 0,17 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 09:53 Uhr steht ein Minus von -3,02 Prozent auf 2,89 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 2,98 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,22 Prozent auf 4,48 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,47 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,09 Prozent auf 10,54 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,53 US-Dollar stand.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,50 Prozent auf 300,10 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 298,60 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 0,49 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Dienstagvormittag um -0,29 Prozent auf 0,48 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar, nach 0,15 US-Dollar am Vortag.

Nach 3,97 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagvormittag um 0,83 Prozent auf 4,00 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Milchpreis geht es indes nordwärts. Der Milchpreis gewinnt 0,19 Prozent auf 15,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 15,77 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 57,06 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Dienstagvormittag um -0,46 Prozent auf 56,80 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 09:23 Uhr steigt der Kohlepreis um 1,61 Prozent auf 97,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 96,40 US-Dollar an der Tafel.

