DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.841 +2,7%Euro1,1790 +0,1%Öl67,71 +0,6%Gold4.826 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Akuter Blasenalarm bei Tesla-Aktie: Marktveteran mit vehementer Warnung an Anleger Akuter Blasenalarm bei Tesla-Aktie: Marktveteran mit vehementer Warnung an Anleger
Edelmetall oder Zockerpapier? Wiederholt sich die GameStop-Geschichte jetzt am Rohstoffmarkt mit Silber? Edelmetall oder Zockerpapier? Wiederholt sich die GameStop-Geschichte jetzt am Rohstoffmarkt mit Silber?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nur Narrative zählen

Akuter Blasenalarm bei Tesla-Aktie: Marktveteran mit vehementer Warnung an Anleger

06.02.26 03:32 Uhr
"Größte Blase der Börsengeschichte" - Starinvestor rechnet mit NASDAQ-Titel Tesla-Aktie ab | finanzen.net

Ein erfahrener Fondsmanager schlägt Alarm: Für George Noble ist Tesla nicht nur überbewertet, sondern eine historische Aktienblase.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
336,65 EUR -6,35 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Massive Diskrepanz zwischen Börsenwert und Fundamentaldaten
• Autogeschäft dominiert Umsatz, schrumpft aber seit Jahren
• Zukunftsnarrative treiben den Kurs stärker als operative Leistung

Wer­bung

George Noble, ehemaliger Direktor des Fidelity International Fonds und Gründer zweier Hedgefonds, schlägt Alarm. Für den erfahrenen Marktkenner ist der Elektroautobauer Tesla weit mehr als nur ein überbewertetes Unternehmen - er sieht darin eine historische Fehlbewertung, die viele Anleger missverstehen. In einem Gespräch mit Business Insider äußerte Noble seine tiefe Skepsis gegenüber der aktuellen Markteuphorie und erklärte, warum weder Künstliche Intelligenz noch die Robotaxi-Pläne das Unternehmen retten werden.

Aktie von Fundamentaldaten entkoppelt

Nach Nobles Ansicht hat sich die Tesla-Aktie längst von den Fundamentaldaten des Unternehmens entkoppelt. Er verweist dabei auf den zunehmenden Wettbewerb und die Tatsache, dass Tesla 2025 bereits das zweite Jahr in Folge rückläufige Verkaufszahlen verzeichnet hat.

Gegenüber Business Insider wurde Noble deutlich: "Ich denke, das ist die größte Blase in der Geschichte des Aktienmarktes", so der Marktexperte. "Meiner Meinung nach gab es noch nie eine Aktie, die so weit von ihrer fundamentalen Bewertung entfernt war."

Wer­bung

Die Diktatur der Narrative

Noble beziffert den fairen Wert der Tesla-Aktie auf der Basis aktueller Fundamentaldaten lediglich auf eine Spanne zwischen 60 und 140 US-Dollar. Auf dem aktuellen Kursniveau von 397,21 US-Dollar wäre der Anteilsschein seiner Ansicht nach damit um ein Vielfaches zu teuer - im schlimmsten Fall hält er sogar einen Preissturz um rund 85 Prozent für gerechtfertigt (Stand: Schlusskurs vom 05.02.2026) .

Nach Ansicht des Fondsmanagers klafft eine gewaltige Lücke zwischen der Marktkapitalisierung von 1,52 Billionen US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 05.02.2026) und der tatsächlichen geschäftlichen Leistung. Diese Lücke werde durch Hypes gefüllt, die den Aktienkurs stärker treiben als der eigentliche Geschäftserfolg. Noble argumentiert, dass Elon Musk die Anleger durch ständig wechselnde Versprechungen bei der Stange hält: "Das Produkt ist die Aktie. Nicht die Autos", so Noble. "Es sind die Erzählungen. Er wechselt ständig von einer Geschichte zur nächsten. Vor Jahren war es Solarenergie, dann kam die Boring Company. Und er hat Robotaxis für die nächsten zehn Jahre versprochen."

Tesla vorrangig abhängig von Autoverkäufen

Besonders besorgniserregend findet Noble die an der Wall Street weitverbreitete Ansicht, Tesla sei "mehr als nur ein Autohersteller". Trotz aller hochfliegenden Pläne für Robotaxis und humanoide Roboter stamme der Großteil des Umsatzes nach wie vor aus dem Fahrzeugverkauf - und dieser sei seit zwei Jahren rückläufig. "Das Automobilgeschäft macht 87 Prozent des Umsatzes aus, steht vor großen Herausforderungen und wird 2026 das dritte Jahr in Folge sinkende Umsätze verzeichnen", zitiert Business Insider aus einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag des Experten. "Das Autogeschäft ist, basierend auf Vergleichsbewertungen, nur 20 Dollar pro Aktie wert."

Wer­bung

Jüngste Tesla-Zahlen untermauern Nobles Ansicht

In seiner jüngsten Bilanzveröffentlichung wird deutlich, wie sehr Teslas Geschäft tatsächlich weiterhin vom Verkauf von Autos abhängig ist. Das Unternehmen hat erstmals ein Jahr mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen. Die Erlöse fielen 2025 angesichts gesunkener Auslieferungen um rund drei Prozent auf 94,8 Milliarden US-Dollar, dabei verbuchte das Unternehmen im vergangenen Jahr den zweiten jährlichen Rückgang der Auslieferungen in Folge. Diese sanken um 8,5 Prozent auf gut 1,636 Millionen Fahrzeuge. Den bisherigen Höhepunkt hatte Tesla 2023 mit etwas über 1,8 Millionen ausgelieferten Wagen erreicht.

CEO Elon Musk beeilte sich aber zu betonen, dass die Zukunft des Unternehmens in selbstfahrenden Robotaxis und menschenähnlichen Robotern liegen werde. In beiden Bereichen steht Tesla allerdings erst am Anfang, kann bislang nur überschaubare Erfolge feiern und hat zudem starke Konkurrenz vor der Brust. Mit einer überschaubaren Zahl von Robotaxis - laut Musk testet Tesla seinen Robotaxi-Dienst aktuell mit rund 500 Fahrzeugen des Kompakt-SUV-Modells - ist Tesla bislang Welten von den ambitionierten Plänen einer riesigen Robotaxi-Flotte entfernt.

Dennoch sieht der Firmenchef in diesem Bereich - und insbesondere im Robotersegment - die Zukunft seines Unternehmens. Derzeit seien für Teslas Roboter mit dem Namen Optimus nur chinesische Entwickler eine nennenswerte Konkurrenz, so Musk im Rahmen der Bilanzvorlage. Um Kapazitäten für die Roboterproduktion zu schaffen, werde die Fertigung der größeren Modelle S und X im Stammwerk Fremont im kommenden Quartal eingestellt, erklärte Musk.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MarcelClemens / Shutterstock.com, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
22.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen