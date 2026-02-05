Zinsunterschiede als Renditequelle: Chancen mit Carry Trades und Zertifikaten

Carry Trades nutzen Zinsunterschiede zwischen Währungen, um Gewinne zu erzielen - besonders beliebt war lange der Yen als günstige Finanzierungswährung. Doch mit steigenden Zinsen in Japan und sinkenden Renditen in den USA verliert diese Strategie an Attraktivität, während Zinsdifferenz-Zertifikate für Privatanleger wieder interessanter werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch