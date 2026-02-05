DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.246 +3,5%Euro1,1788 ±0,0%Öl67,38 +0,1%Gold4.797 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
KI-Urheberrecht

NVIDIA-Aktie im Fokus: Führungskräfte sollen Einsatz raubkopierter Bücher für KI erlaubt haben

06.02.26 03:15 Uhr
Heftige Vorwürfe! Führungskräfte von NASDAQ-Aktie NVIDIA sollen KI-Trainig mit Raubkopien abgenickt haben | finanzen.net

NVIDIA soll den Zugriff auf raubkopierte Bücher für KI-Training genehmigt haben. Die Vorwürfe stammen aus einer erweiterten Sammelklage mehrerer US-Autoren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
568,20 EUR -3,70 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
145,30 EUR -2,40 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA soll aktiv Kontakt zu Schattenbibliothek aufgenommen haben
• Interne Dokumente stammen aus erweiterten Sammelklage von US-Autoren
• NVIDIA-Mitarbeiter erkundigte sich wohl nach 500 Terabyte Buchdaten

Wer­bung

Sammelklage mit brisanten Vorwürfen

Der Chipkonzern NVIDIA sieht sich mit schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert. Wie aus einer am 17. Januar 2026 beim US-Bundesbezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereichten erweiterten Klageschrift hervorgeht, soll das Unternehmen aktiv Kontakt zur sogenannten Schattenbibliothek "Anna's Archive" aufgenommen haben. Ziel sei es gewesen, Zugang zu riesigen Mengen urheberrechtlich geschützter Bücher für das Training eigener KI-Modelle zu erhalten.

Wie das auf Urheberrechtsfragen spezialisierte Magazin TorrentFreak berichtet, sollen interne E-Mails und Dokumente zeigen, dass ein Mitglied von NVIDIAs Datenstrategie-Team die Betreiber der Piraterie-Bibliothek kontaktierte. Der Mitarbeiter habe sich nach den Möglichkeiten eines schnellen Zugriffs auf rund 500 Terabyte Daten erkundigt, um diese in die Trainingsdaten für NVIDIAs eigene Large Language Models einzubinden.

Warnung ignoriert - Genehmigung erteilt

Besonders brisant: Anna's Archive soll NVIDIA ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass die angebotenen Inhalte illegal beschafft wurden und habe nachgefragt, ob eine interne Genehmigung für den Zugriff vorliege. Laut Klageschrift wurde diese Freigabe innerhalb einer Woche durch das NVIDIA-Management erteilt.

Wer­bung

Anna's Archive bot dem Konzern daraufhin Zugang zu etwa 500 Terabyte an Daten an, darunter Millionen Bücher, die normalerweise nur über eingeschränkte digitale Leihsysteme wie das Internet Archive zugänglich sind. Die Schattenbibliothek soll mehr als 10.000 US-Dollar für den sogenannten Express-Zugang verlangt haben. Ob NVIDIA tatsächlich gezahlt hat, geht aus den Dokumenten nicht hervor.

Weitere Vorwürfe und Hintergrund der Klage

Die ursprüngliche Klage wurde laut "heise online" bereits Anfang 2024 von mehreren US-Autoren eingereicht, darunter Abdi Nazemian, Brian Keene und Stewart O'Nan. Sie warfen NVIDIA vor, ihre urheberrechtlich geschützten Werke aus dem Books3-Datensatz ohne Erlaubnis für das Training von KI-Modellen wie NeMo, Megatron und Retro-48B genutzt zu haben. NVIDIA verteidigte sich damals mit dem Argument der "Fair Use"-Regelung - Texte würden für KI-Systeme lediglich als statistische Muster dienen.

Die nun erweiterte Klageschrift geht jedoch deutlich weiter. Zusätzlich zu Anna's Archive soll NVIDIA auch Inhalte von LibGen, Sci-Hub und Z-Library heruntergeladen und verwendet haben. Darüber hinaus wirft die Klage dem Unternehmen vor, Skripte und Werkzeuge an Geschäftskunden verteilt zu haben, mit denen diese einen Datensatz namens "The Pile" automatisch herunterladen konnten - ein Datensatz, der neben gemeinfreien Werken auch den raubkopierten Books3-Datensatz enthält. Die Kläger sehen darin einen Fall von mittelbarer Urheberrechtsverletzung, da NVIDIA indirekt von der Verbreitung profitiert haben soll.

Wer­bung

Wie TorrentFreak hervorhebt, handelt es sich um das erste Mal, dass E-Mail-Korrespondenz zwischen einem großen US-Technologiekonzern und Anna's Archive öffentlich wurde. Der Fall reiht sich in eine wachsende Zahl von Klagen gegen Tech-Unternehmen wegen der Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte für KI-Training ein - so laufen ähnliche Verfahren unter anderem gegen OpenAI und Meta.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen