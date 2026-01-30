DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.101 -12,8%Euro1,1777 -0,3%Öl67,29 -2,4%Gold4.773 -3,9%
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende schwächer

05.02.26 22:33 Uhr
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Abend mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Align Technology Inc.
149,35 EUR 13,45 EUR 9,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
254,00 EUR 4,90 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
90,70 EUR 1,30 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
320,10 EUR -29,15 EUR -8,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
41,24 EUR -1,54 EUR -3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
126,20 EUR 2,88 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
23,30 EUR 0,20 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
1.123,60 EUR 16,00 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,84 EUR -0,02 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
145,30 EUR -2,40 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
114,58 EUR -12,14 EUR -9,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
89,42 EUR -18,88 EUR -17,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
146,12 EUR -11,34 EUR -7,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.548,7 PKT -342,6 PKT -1,38%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,38 Prozent tiefer bei 24.548,69 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,11 Prozent schwächer bei 24.614,86 Punkten, nach 24.891,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 24.854,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.455,40 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 3,70 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, den Stand von 25.401,32 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Stand von 25.620,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.658,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 2,61 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.455,40 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Align Technology (+ 8,88 Prozent auf 175,62 USD), Arm (+ 5,70 Prozent auf 110,88 USD), Gilead Sciences (+ 2,15 Prozent auf 149,37 USD), Applied Materials (+ 2,15 Prozent auf 303,99 USD) und KLA-Tencor (+ 1,82 Prozent auf 1.331,03 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-17,12 Prozent auf 106,99 USD), CrowdStrike (-9,20 Prozent auf 377,16 USD), Zscaler (-8,83 Prozent auf 169,39 USD), Enphase Energy (-8,52 Prozent auf 47,27 USD) und QUALCOMM (-8,46 Prozent auf 136,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 48.468.196 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,713 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Mit 6,57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

