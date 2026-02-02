Ausblick: Philip Morris gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Experten haben ihre Prognosen für die Philip Morris-Bilanz abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Philip Morris lädt am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Philip Morris 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,38 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Philip Morris 9,65 Milliarden USD umsetzen können.
Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,52 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,52 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 40,63 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 37,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Philip Morris und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Philip Morris
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Philip Morris
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Philip Morris News
Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images