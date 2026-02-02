DAX24.489 -0,5%Est505.956 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.648 -2,2%Euro1,1795 -0,1%Öl68,26 -1,0%Gold4.869 -1,9%
Ausblick auf Kennzahlen

Ausblick: Philip Morris gewährt Anlegern Blick in die Bücher

05.02.26 10:18 Uhr
Ausblick: Philip Morris gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Experten haben ihre Prognosen für die Philip Morris-Bilanz abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Philip Morris Inc.
152,34 EUR 0,20 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Philip Morris lädt am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Philip Morris 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,38 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Philip Morris 9,65 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,52 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,52 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 40,63 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 37,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Analysen zu Philip Morris Inc.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Philip Morris NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Philip Morris UnderperformCredit Suisse Group
19.07.2019Philip Morris OverweightBarclays Capital
23.05.2019Philip Morris Equal WeightBarclays Capital
20.07.2018Philip Morris BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
19.07.2019Philip Morris OverweightBarclays Capital
20.07.2018Philip Morris BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.04.2018Philip Morris BuyDeutsche Bank AG
16.10.2015Philip Morris International OverweightBarclays Capital
21.03.2013Philip Morris International kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Philip Morris NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.05.2019Philip Morris Equal WeightBarclays Capital
20.07.2018Philip Morris Market PerformCowen and Company, LLC
13.04.2015Philip Morris International HoldArgus Research Company
22.10.2012Philip Morris International holdJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Philip Morris UnderperformCredit Suisse Group
21.12.2012Philip Morris International verkaufenNomura
19.10.2012Philip Morris International reduceNomura
08.10.2012Philip Morris International reduceNomura
22.02.2012Philip Morris International reduceNomura

