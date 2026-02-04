DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1802 ±-0,0%Öl68,18 -1,1%Gold4.908 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U NVIDIA 918422 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Siemens 723610 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Gewinn von QUALCOMM enttäuscht -- SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen? Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen?
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Auftaktquartal

Siemens Healthineers-Aktie steigt dennoch: Umsatzrückgang in Diagnostik - Jahresprognose bestätigt

05.02.26 08:40 Uhr
Siemens Healthineers-Aktie gewinnt dennoch: China belastet Diagnostikgeschäft - Prognose unverändert | finanzen.net

Siemens Healthineers ist im Auftaktquartal wegen rückläufiger Einnahmen im Diagnostikgeschäft deutlich hinter dem Wachstumsziel für das Gesamtjahr zurückgeblieben, hat die operative Marge anders als am Markt erwartet aber gehalten und die Jahresprognose bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
244,95 EUR 2,35 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
43,54 EUR 0,63 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Während Bildgebung und Strahlentherapie Zuwächse verzeichneten, ging der Umsatz mit der Labortechnik zurück, und dies "erheblich" in China, wie das Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers vor seiner Hauptversammlung mitteilte.

Wer­bung

Vergleichbar betrug das Konzernwachstum 3,8 Prozent, während Analysten im Schnitt mit 4,3 Prozent gerechnet hatten. Nominell sank der Umsatz leicht um 1,5 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis für die Monate Oktober bis Dezember wurde von Zöllen und Währungseffekten belastet. Mit 809 Millionen Euro fiel das bereinigte EBIT um 1,5 Prozent geringer aus als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Die Marge wurde allerdings bei 15,0 Prozent gehalten.

Analysten hatten im Konsens mit 5,45 Milliarden Euro Umsatz, 784 Millionen Euro bereinigtem EBIT und 14,4 Prozent bereinigter EBIT-Marge gerechnet.

Wer­bung

Vorstandschef Bernd Montag sprach von einem "sehr guten Start" mit höherem Gewinn im Kerngeschäft mit Imaging und Precision Therapy. "Diagnostics spürt weiterhin die Auswirkungen einer Übergangsphase auf dem chinesischen Markt."

Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Demnach wird ein organisches Wachstum von 5 bis 6 Prozent und ein bereinigter Gewinn je Aktie in der Größenordnung von 2,20 bis 2,40 Euro angestrebt. In der Mitte der Spanne wären das 9 Cent weniger Gewinn pro Aktie als im abgelaufenen Jahr.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von Siemens Healthineers haben am Donnerstag vorbörslich von der Auftragsentwicklung bei dem Konzern profitiert.

Wer­bung

Auf der Plattform Tradegate knüpften sie mit einem Anstieg im Vergleich zum XETRA-Schluss von 1,8 Prozent an ihre Erholung vom Vortag an , als sie schon von guten Resultaten des US-Konkurrenten GE HealthCare gestützt worden waren. Nun waren auch die ersten Reaktionen auf einige Details in den Healthineers-Resultaten positiv.

Der Medizintechnikkonzern ist zwar mit einem Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr gestartet, was das Gesamtbild der Zahlen laut einem Händler eher durchwachsen mache. Besser als erwartet sei aber das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern ausgefallen, fuhr der Börsianer fort.

Dies und die Book-To-Bill-Ratio, die das Verhältnis von Auftragseingängen zu den in Rechnung gestellten Umsätzen widerspiegelt, seien wohl für einige Anleger Gründe, um bei der Aktie zuzugreifen. David Adlington von der US-Bank JPMorgan bezeichnete Letztere in einer ersten Reaktion als "sehr stark".

DOW JONES / dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Siemens KaufenDZ BANK
26.01.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Siemens BuyUBS AG
15.01.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Siemens KaufenDZ BANK
26.01.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Siemens BuyUBS AG
15.01.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen