Auftaktquartal

Siemens Healthineers ist im Auftaktquartal wegen rückläufiger Einnahmen im Diagnostikgeschäft deutlich hinter dem Wachstumsziel für das Gesamtjahr zurückgeblieben, hat die operative Marge anders als am Markt erwartet aber gehalten und die Jahresprognose bestätigt.

Während Bildgebung und Strahlentherapie Zuwächse verzeichneten, ging der Umsatz mit der Labortechnik zurück, und dies "erheblich" in China, wie das Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers vor seiner Hauptversammlung mitteilte.

Vergleichbar betrug das Konzernwachstum 3,8 Prozent, während Analysten im Schnitt mit 4,3 Prozent gerechnet hatten. Nominell sank der Umsatz leicht um 1,5 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis für die Monate Oktober bis Dezember wurde von Zöllen und Währungseffekten belastet. Mit 809 Millionen Euro fiel das bereinigte EBIT um 1,5 Prozent geringer aus als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Die Marge wurde allerdings bei 15,0 Prozent gehalten.

Analysten hatten im Konsens mit 5,45 Milliarden Euro Umsatz, 784 Millionen Euro bereinigtem EBIT und 14,4 Prozent bereinigter EBIT-Marge gerechnet.

Vorstandschef Bernd Montag sprach von einem "sehr guten Start" mit höherem Gewinn im Kerngeschäft mit Imaging und Precision Therapy. "Diagnostics spürt weiterhin die Auswirkungen einer Übergangsphase auf dem chinesischen Markt."

Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Demnach wird ein organisches Wachstum von 5 bis 6 Prozent und ein bereinigter Gewinn je Aktie in der Größenordnung von 2,20 bis 2,40 Euro angestrebt. In der Mitte der Spanne wären das 9 Cent weniger Gewinn pro Aktie als im abgelaufenen Jahr.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von Siemens Healthineers haben am Donnerstag vorbörslich von der Auftragsentwicklung bei dem Konzern profitiert.

Auf der Plattform Tradegate knüpften sie mit einem Anstieg im Vergleich zum XETRA-Schluss von 1,8 Prozent an ihre Erholung vom Vortag an , als sie schon von guten Resultaten des US-Konkurrenten GE HealthCare gestützt worden waren. Nun waren auch die ersten Reaktionen auf einige Details in den Healthineers-Resultaten positiv.

Der Medizintechnikkonzern ist zwar mit einem Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr gestartet, was das Gesamtbild der Zahlen laut einem Händler eher durchwachsen mache. Besser als erwartet sei aber das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern ausgefallen, fuhr der Börsianer fort.

Dies und die Book-To-Bill-Ratio, die das Verhältnis von Auftragseingängen zu den in Rechnung gestellten Umsätzen widerspiegelt, seien wohl für einige Anleger Gründe, um bei der Aktie zuzugreifen. David Adlington von der US-Bank JPMorgan bezeichnete Letztere in einer ersten Reaktion als "sehr stark".

