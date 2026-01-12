DAX 25.276 +0,0%ESt50 6.037 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.062 -0,3%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,96 -2,2%Gold 4.615 -0,3%
JP Morgan Chase & Co. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Overweight
VW-Aktie mit Verlusten: Absatzflaute bei klassischen Transportern
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
261,45 EUR +2,15 EUR +0,83 %
STU
Marktkap. 204,23 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Buy

13:26 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
261,45 EUR 2,15 EUR 0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 246 auf 264 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal. Bei Siemens passte Costa ihre Schätzungen insbesondere währungsbedingt an./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
264,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
260,95 €		 Abst. Kursziel*:
1,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
261,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,98%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

13:26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Siemens Buy UBS AG
14.01.26 Siemens Underweight Barclays Capital
13.01.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Aktie im Blick Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Siemens-Aktie Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Siemens-Aktie
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag stärker
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt zum Start ab
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich
EQS Group EQS-PVR: Siemens AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Korea Times [CES 2026] Nvidia, Siemens CEOs highlight HD Hyundai's use of digital twin tech
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Birgit Steinborn, Purchase of Siemens shares in connection with Siemens Share Programs: 1) Purchase in the amount of 500.00 EUR per month at the closing price of the Siemens ...
