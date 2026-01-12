Siemens Aktie
Marktkap. 204,23 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 246 auf 264 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal. Bei Siemens passte Costa ihre Schätzungen insbesondere währungsbedingt an./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
264,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
260,95 €
|Abst. Kursziel*:
1,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
261,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,98%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|13:26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG