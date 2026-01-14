DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave? Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave?
Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an
Marktkap. 8,47 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
Deutsche Bank AG

KION GROUP Buy

11:56 Uhr
KION GROUP Buy
KION GROUP AG
64,55 EUR 0,90 EUR 1,41%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gabelstaplern in Europa dürfte sich weiter verbessert haben, doch die Aufträge für Lagerautomatisierungslösungen voraussichtlich eher schwach gewesen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er vermutet, dass die Zahlen des vierten Quartals die Konsensschätzungen leicht verfehlen könnten. Die Ziele des Managements für 2026 dürften unterdessen den Erwartungen der Analysten entsprechen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,44%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

