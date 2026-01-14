KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,47 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gabelstaplern in Europa dürfte sich weiter verbessert haben, doch die Aufträge für Lagerautomatisierungslösungen voraussichtlich eher schwach gewesen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er vermutet, dass die Zahlen des vierten Quartals die Konsensschätzungen leicht verfehlen könnten. Die Ziele des Managements für 2026 dürften unterdessen den Erwartungen der Analysten entsprechen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,10 €
|Abst. Kursziel*:
9,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,44%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|11:56
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)