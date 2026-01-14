DAX 25.283 +0,0%ESt50 6.035 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.183 -0,2%Euro 1,1635 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.618 -0,2%
Marktkap. 29,06 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas bei einem Kursziel auf 256 Euro auf "Buy" belassen. "Ein Superstar werde geschaffen" - so betitelte Robert Krankowski am Donnerstag seine aktuelle Analyse. Der vorsichtige Ausblick des Sportmodekonzerns dürfte kaum die unveränderte Stärke der Marke Adidas reflektieren. Das Geschäft mit den Superstar-Sneakern dürfte sich noch beschleunigen und einer der kommenden Wachstumstreiber für den Konzern werden./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
256,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
162,20 €		 Abst. Kursziel*:
57,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
161,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,17%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

