adidas Aktie
Marktkap. 25,81 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane rechnet mit Kursgewinnen im mittleren einstelligen Prozentbereich nach dem Quartalsbericht. Er hob den währungsbereinigt zweistelligen Umsatzanstieg und das Aktienrückkaufprogramm positiv hervor./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
153,00 €
|Abst. Kursziel*:
50,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
150,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,87%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
223,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|09:06
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
