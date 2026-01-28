DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.540 -0,3%Top 10 Crypto 10,92 -6,2%Nas 23.588 -1,1%Bitcoin 70.001 -6,0%Euro 1,1964 +0,1%Öl 71,27 +3,7%Gold 5.348 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- US-Börsen in Rot -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft, Bitcoin im Fokus
Top News
Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares
Dow-Aktie in Rot: Großangelegter Stellenabbau Dow-Aktie in Rot: Großangelegter Stellenabbau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
53,52 EUR +0,64 EUR +1,21 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,35 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

Barclays Capital

RWE Overweight

21:11 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
53,52 EUR 0,64 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 52 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europäische Energieversorger dürften auch 2026 überdurchschnittlich gut abschneiden, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützt durch starke konjunkturelle Trends und einen Investitions-Superzyklus entwickele sich der Sektor von einem mit niedrigem zu einem mit hohem Wachstum. RWE gehört dabei zu seinen bevorzugten Werten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
53,72 €		 Abst. Kursziel*:
11,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
Analyst Name:
Dominic Nash 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

21:11 RWE Overweight Barclays Capital
23.01.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
21.01.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

dpa-afx Investitionsentscheidung RWE-Aktie in Grün: Bau von Großbatteriespeicher in Lingen RWE-Aktie in Grün: Bau von Großbatteriespeicher in Lingen
finanzen.net RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittag gestärkt
finanzen.net RWE Aktie News: RWE verteidigt am Vormittag Tendenz
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
dpa-afx RWE-Chef fordert schnelleres Tempo beim Bau neuer Gaskraftwerke - Aktie gibt nach
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingefahren
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net XETRA-Handel: DAX klettert nachmittags
reNEWS RWE builds 400MW battery in Lingen
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE wins Thor production licence
reNEWS Aneo buys RWE Swedish wind portfolio
reNEWS RWE signs eight-year PPA with Global Switch
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS AR7: RWE wins big in 8.4GW CfD auction
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen