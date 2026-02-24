DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +6,5%Nas23.130 +1,2%Bitcoin58.237 +7,1%Euro1,1808 +0,3%Öl70,98 -0,3%Gold5.207 +1,2%
AKTIE IM FOKUS 3: Eon nach Jahreszahlen ins Plus gependelt - 2026 RWE eingeholt

25.02.26 18:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
19,38 EUR 0,44 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
54,34 EUR 1,70 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Schlusskurs, LBBW-Abstufung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die seit Wochen schon begehrten Eon (EON SE)-Aktien haben am Mittwoch nach der Zahlenvorlage klar im Plus geschlossen. Der Weg dahin war mit einer Berg- und Talfahrt aber nicht eindeutig: Aus frühen Verlusten, die bis zu 2,2 Prozent groß waren, wurde letztlich ein Plus von 3,5 Prozent. Der Kurs erreichte den höchsten Stand seit 2012 und näherte sich der 20-Euro-Marke, die letztmals 2011 überschritten worden war.

Wer­bung

Seit Jahresbeginn hat die Eon-Aktie um mehr als 20 Prozent zugelegt. Damit schloss sie zum ebenfalls im DAX notierten Energiekonzern RWE auf.

Aktien von Energiekonzernen blieben zur Wochenmitte in ganz Europa begehrt. Der Sektor gilt als defensiv, ist also weniger anfällig als zyklische Branchen für wirtschaftliche Schwankungen. Zudem profitiert die Branche vom massiv steigenden Energiebedarf durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Das zeigen die umfangreichen Investitionen etwa von sogenannten Hyperscalern wie den US-Techriesen Microsoft, Amazon und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) in den Bau oder die Erweiterung von Rechenzentren.

Eon konnte 2025 das bereinigte operative Ergebnis steigern. Ein Börsianer attestierte den Essenern insgesamt solide Zahlen, die über den Erwartungen lägen. Der Fokus liege auf weiteren geplanten Milliarden-Investitionen sowie dem regulatorischen Umfeld. Das Management des Energiekonzerns sei zuversichtlich, dass die staatlichen Vorgaben eine Grundlage für wertsteigernde Investitionen seien, schrieb Pavan Mahbubani von JPMorgan.

Wer­bung

Analyst Erkan Ayçiçek von LBBW verwies neben den erfreulichen Jahreszahlen darauf, dass der Verschuldungsgrad von Eon trotz der Investitionen unterhalb des Konzernziels liege. Nach dem jüngsten Kursanstieg glaubt der Experte jedoch an ein Ende der Fahnenstange und strich seine bisherige Kaufempfehlung. Sein neues Kursziel liegt mit 19,60 Euro nur noch knapp über dem Schlusskurs vom Mittwoch./gl/lew/jha/tih/he

