RWE Aktie

RWE Aktien-Sparplan
51,94 EUR +0,60 EUR +1,17 %
STU
Marktkap. 38,29 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Bernstein Research

RWE Market-Perform

12:11 Uhr
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
51,94 EUR 0,60 EUR 1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Unter den Energiekonzernen seien Solaria, Verbund, Fortum und Centrica für Gewinnschwankungen durch CO2-Preis-Veränderungen besonders anfällig./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Market-Perform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
51,90 €		 Abst. Kursziel*:
5,97%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
51,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,89%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

12:11 RWE Market-Perform Bernstein Research
08:01 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

