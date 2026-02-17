Managementwechsel

Die VW-Premiummarke Audi hat Rouven Mohr mit Wirkung zum 1. März zum Vorstand für Technische Entwicklung bestellt.

Mohr ist seit 18 Jahren für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Chief Technical Officer (CTO) bei der Schwestermarke Lamborghini, wie Audi mitteilte. Bei Audi tritt er als CTO die Nachfolge von Geoffrey Bouquot an, der sich der Mitteilung zufolge neuen beruflichen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmet. Seine bisherige Rolle bei dem Sportwagenhersteller Lamborghini werde Mohr kommissarisch fortführen, bis über eine entsprechende Nachfolge entschieden sei.

