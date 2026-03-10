DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.768 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1585 -0,2%Öl 90,73 -0,7%Gold 5.178 -0,2%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

90,88 EUR +0,60 EUR +0,66 %
STU
Marktkap. 45,66 Mrd. EUR

KGV 7,78
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Bernstein Research

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,88 EUR 0,60 EUR 0,66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 108 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe im Schlussquartal 2025 ermutigend abgeschnitten, aber immer noch viel zu beweisen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das neue Kursziel begründete er mit seinen gesenkten Schätzungen für 2026 sowie dem um sechs Milliarden Euro gesunkenen Wert der Porsche-Beteiligung seit seiner letzten Betrachtung der Aktie./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
90,42 €		 Abst. Kursziel*:
10,60%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
90,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,04%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

11:41 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
08:21 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
08:01 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
10.03.26 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Ausblick Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie stabilisiert sich trotz Prognose-Dämpfer bei Erlösen Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie stabilisiert sich trotz Prognose-Dämpfer bei Erlösen
finanzen.net Handel in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mittags mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag in Rot
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag im Aufwind
finanzen.net UBS AG veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt zum Start ab
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start im Minus
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Germany news: Volkswagen to cut 50,000 jobs by 2030
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Germany news: Volkswagen profits plummet by almost half
BBC Volkswagen to cut 50,000 jobs as profits drop
Business Times Volkswagen stung by tariffs, China battle as profit halves
Deutsche Welle Germany news: Volkswagen profits plummet by almost half
