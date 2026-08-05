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Symbol WOLTF

UBS AG

Wolters Kluwer Neutral

06.08.26
Wolters Kluwer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wachstumsausblick des Informationsdienstleisters bleibe solide, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe allerdings noch einige Ungewissheit, was die Margen im Jahr 2027 betreffe./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Neutral

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
69,70 €		 Abst. Kursziel*:
10,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
68,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,95%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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