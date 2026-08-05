Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 16,17 Mrd. EURKGV 15,60 Div. Rendite 2,85%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die operative Entwicklung des Informationsdienstleisters für das Rechtswesen, Steuern und Gesundheit sei beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Cherblanc am Mittwoch. Die bestätigten Jahresziele spiegelten wie erwartet höhere Investitionen im zweiten Halbjahr wider./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
73,36 €
|Abst. Kursziel*:
43,13%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
69,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,47%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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