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Warburg Research

Aurubis Buy

11:41 Uhr
Aurubis Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 212 Euro belassen. Der Kupferproduzent habe die Erwartungen im zweiten Quartal klar übertroffen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Aussichten seien bestätigt worden. Enttäuschend sei indes der verlängerte Hochlauf im neuen Werk in den USA./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Buy

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
212,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
184,70 €		 Abst. Kursziel*:
14,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
182,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,42%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
170,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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