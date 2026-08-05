Aurubis Aktie
Marktkap. 8,24 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 212 Euro belassen. Der Kupferproduzent habe die Erwartungen im zweiten Quartal klar übertroffen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Aussichten seien bestätigt worden. Enttäuschend sei indes der verlängerte Hochlauf im neuen Werk in den USA./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Buy
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
212,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
184,70 €
|Abst. Kursziel*:
14,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
182,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,42%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
170,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
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|Aurubis Hold
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|11:41
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.07.26
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|Aurubis Neutral
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|Baader Bank
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|12.05.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|12.05.26
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|UBS AG