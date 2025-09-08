DAX 23.633 -0,4%ESt50 5.361 -0,1%Top 10 Crypto 15,80 +2,7%Dow 45.432 -0,6%Nas 21.901 +0,1%Bitcoin 97.163 +1,9%Euro 1,1704 -0,1%Öl 67,59 +1,6%Gold 3.647 +0,6%
Profil

Aurubis Aktie

Aurubis Aktien-Sparplan
97,90 EUR -1,35 EUR -1,36 %
STU
Marktkap. 4,33 Mrd. EUR

KGV 6,91 Div. Rendite 2,28%
WKN 676650

ISIN DE0006766504

Symbol AIAGF

Baader Bank

Aurubis Add

18:56 Uhr
Aurubis Add
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
97,90 EUR -1,35 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aurubis trotz einer Kurszielerhöhung von 90 auf 110 Euro wegen des mittlerweile geringeren Kurspotenzials infolge jüngster Gewinne von "Buy" auf "Add" abgestuft. Christian Obst begründete die Zielerhöhung für den Kupferkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Berücksichtigung des Geschäftspotenzials infolge der jüngsten Investitionen sowie einem verbesserten Geschäftsmix. So richtig erkennbar werden dürften die Folgen der Investitionen aber erst ab 2026/27 werden, glaubt er./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 10:43 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Add

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
96,75 €		 Abst. Kursziel*:
13,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
Analyst Name:
Christian Obst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aurubis

18:56 Aurubis Add Baader Bank
08.08.25 Aurubis Kaufen DZ BANK
06.08.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 Aurubis Sell UBS AG
05.08.25 Aurubis Buy Baader Bank
mehr Analysen

