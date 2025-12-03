DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 von 115 auf 123 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, während die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Ziele für 2025/26 bestätigt worden seien, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das herausfordernde Marktumfeld bleibe unterdessen eine Belastung auf der Konzentratseite. Geringere Margen drückten im Recyclinggeschäft und die weiterhin hohe Investitionstätigkeit mit entsprechenden Anlaufkosten sowie steigende Abschreibungen seien ebenfalls zu beachten. Unterstützend wirkten dagegen höhere Produktionsmengen, eine solide Nachfrage nach Kernprodukten, stabile Beiträge aus dem Nebenproduktgeschäft und die weiterhin hohen Metallpreise./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

